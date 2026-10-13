Alexis Saelemaekers menjalani operasi pada pergelangan kaki kanannya akibat cedera yang dialaminya selama jeda internasional. Pergelangan kaki yang sama sebelumnya kehilangan stabilitas akibat operasi yang dijalani sang pemain dua tahun lalu di Roma setelah mengalami patah tulang maleolus. Operasi tersebut berjalan dengan sempurna, seperti diumumkan AC Milan.