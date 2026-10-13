Alexis Saelemaekers menjalani operasi pada pergelangan kaki kanannya akibat cedera yang dialaminya selama jeda internasional. Pergelangan kaki yang sama sebelumnya kehilangan stabilitas akibat operasi yang dijalani sang pemain dua tahun lalu di Roma setelah mengalami patah tulang maleolus. Operasi tersebut berjalan dengan sempurna, seperti diumumkan AC Milan.
Calciomercato
Diterjemahkan oleh
AC Milan, operasi Alexis Saelemaekers berjalan sangat sukses: waktu pemulihannya
PERNYATAAN RESMI
Berikut pernyataan Milan: "AC Milan mengumumkan bahwa hari ini, di Amsterdam, Alexis Saelemaekers menjalani operasi pada pergelangan kaki kanannya. Operasi pembersihan artroskopi dan stabilisasi tersebut, yang dilakukan oleh Dr. Gino Kerkhoffs di hadapan Dr. Andrea Bulgheroni dan Diego Mantovani dari staf medis Milan, berhasil sepenuhnya".
WAKTU PEMULIHAN
Mantan pemain Anderlecht, Bologna, dan Roma itu harus absen selama 3 hingga 4 bulan. Jika semuanya berjalan lancar, ia akan kembali bermain pada Februari 2027.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami