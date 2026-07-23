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AC Milan mengumumkan perpanjangan kontrak Luka Modric, yang menjadi kabar menggembirakan bagi Ruben Amorim
Komitmen yang diperbarui di San Siro
AC Milan telah mengonfirmasi bahwa ikon asal Kroasia tersebut telah mengikat masa depannya bersama Rossoneri dengan menandatangani perpanjangan kontrak selama satu tahun. Kesepakatan ini memastikan sang maestro lini tengah veteran akan tetap berada di klub hingga 30 Juni 2027, sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai kemungkinan pensiunnya. Klub mengungkapkan kegembiraannya dalam pengumumanresmi tersebut, sambil menyoroti kontribusi besar yang terus diberikan pemenang Ballon d'Or itu kepada tim.
Pernyataan dari klub berbunyi: "AC Milan dengan senang hati mengumumkan bahwa Luka Modric telah menandatangani kontrak untuk satu musim lagi, hingga 30 Juni 2027. Sebagai sosok kunci di lini tengah Rossoneri sejak kedatangannya, Luka telah menyumbangkan pengalaman dan kualitasnya demi kepentingan tim, baik di dalam maupun di luar lapangan, dengan kerendahan hati dan semangat yang besar. Sebagai salah satu pemain terbaik dan paling ikonik di dunia sepak bola, pemain asal Kroasia ini akan melanjutkan perjalanannya dengan seragam Rossoneri — di mana ia tampil dalam 37 pertandingan dan mencetak dua gol pada musim lalu — dengan ambisi untuk mencapai tonggak sejarah baru yang penting."
- Getty Images Sport
Stabilitas yang sangat penting bagi Amorim
Waktu perpanjangan kontrak ini sangat penting bagi pelatih kepala baru Amorim, yang ditunjuk sebagai manajer setelah masa-masa penuh gejolak yang dialami klub raksasa Italia tersebut. Milan mengalami musim 2025-26 yang sulit, tergelincir ke peringkat kelima dan gagal lolos ke Liga Champions. Perombakan yang terjadi setelahnya menyebabkan hengkangnya beberapa pejabat tinggi, termasuk Massimiliano Allegri, Igli Tare, dan Geoffrey Moncada. Mempertahankan kepemimpinan Modric dipandang sangat penting bagi Amorim saat ia berusaha menstabilkan tim.
Gelandang veteran ini bertekad untuk tetap menjadi sosok kunci, bukan sekadar pemain cadangan. Masih merasakan kekecewaan akibat akhir musim lalu yang mengecewakan—baik bersama Milan maupun Kroasia setelah tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia melawan Portugal—ia termotivasi untuk mengubah nasib. Dengan rencana pensiun dari tim nasional setelah pertandingan perpisahan pada 6 Oktober, Modric akan mencurahkan seluruh fokusnya untuk memimpin upaya AC Milan kembali ke puncak sepak bola, dengan tujuan mengakhiri karier legendarisnya di puncak kejayaan.
Rincian keuangan dan kabar terkait Real Madrid
Meskipun akan genap berusia 41 tahun pada September mendatang, Modric tetap menjadi salah satu pemain paling dihormati di Serie A. Ketentuan finansial dalam kesepakatan tersebut mencerminkan betapa pentingnya perannya bagi proyek di San Siro. Menurut laporan media Italia, sang jenderal lini tengah telah menyetujui paket gaji senilai sekitar €3,5 juta, ditambah dengan bonus berbasis performa. Komitmen ini menunjukkan keyakinan Modric terhadap arah baru di bawah manajemen dan kepemilikan saat ini.
Sebelum menandatangani kontrak, beredar rumor yang terus-menerus bahwa Modric mungkin akan memilih untuk gantung sepatu atau menjajaki peran sebagai pelatih di tempat lain. Ada spekulasi bahwa mungkin ada tawaran posisi di balik layar untuknya di klub lamanya, Real Madrid, tetapi kini ia akan tetap bertahan di Milan setidaknya selama satu tahun lagi.
- Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Klub tersebut juga menegaskan bahwa tidak akan ada perubahan terkait statusnya di lapangan, dengan menyatakan: "Luka Modric akan terus mengenakan jersey nomor 14 untuk AC Milan." Gelandang asal Kroasia itu merupakan sosok kunci di bawah asuhan mantan manajer Allegri pada musim lalu, dengan mencatatkan 37 penampilan di semua kompetisi serta menyumbang dua gol dan tiga assist. Dengan masa depannya yang kini telah terjamin, fokus kini beralih ke jadwal pramusim mendatang, di mana Amorim akan mulai menerapkan gagasannya.
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