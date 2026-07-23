AC Milan telah mengonfirmasi bahwa ikon asal Kroasia tersebut telah mengikat masa depannya bersama Rossoneri dengan menandatangani perpanjangan kontrak selama satu tahun. Kesepakatan ini memastikan sang maestro lini tengah veteran akan tetap berada di klub hingga 30 Juni 2027, sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai kemungkinan pensiunnya. Klub mengungkapkan kegembiraannya dalam pengumumanresmi tersebut, sambil menyoroti kontribusi besar yang terus diberikan pemenang Ballon d'Or itu kepada tim.

Pernyataan dari klub berbunyi: "AC Milan dengan senang hati mengumumkan bahwa Luka Modric telah menandatangani kontrak untuk satu musim lagi, hingga 30 Juni 2027. Sebagai sosok kunci di lini tengah Rossoneri sejak kedatangannya, Luka telah menyumbangkan pengalaman dan kualitasnya demi kepentingan tim, baik di dalam maupun di luar lapangan, dengan kerendahan hati dan semangat yang besar. Sebagai salah satu pemain terbaik dan paling ikonik di dunia sepak bola, pemain asal Kroasia ini akan melanjutkan perjalanannya dengan seragam Rossoneri — di mana ia tampil dalam 37 pertandingan dan mencetak dua gol pada musim lalu — dengan ambisi untuk mencapai tonggak sejarah baru yang penting."







