AgenciaLOF
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AC Milan membidik talenta muda Granada, Owen Emeka, tetapi menghadapi persaingan dari Real Madrid
Raksasa Italia memantau talenta muda Spanyol
Pemandu bakat AC Milan awalnya terbang ke Spanyol pada 12 September untuk memantau gelandang berusia 19 tahun Dylan Rodriguez saat Granada bermain imbang 1-1 dengan Albacete. Namun, Emeka justru mencuri perhatian, dengan melakukan tusukan individu memukau sebelum melepaskan penyelesaian tegas di tiang dekat. Menurut La Gazzetta dello Sport, remaja keturunan Nigeria itu memiliki klausul rilis senilai €15 juta (£13 juta/$17 juta) dan kini benar-benar masuk radar transfer Milan dan Madrid.
Bintang yang sedang naik daun mendapat pengakuan di level senior
Penampilan impresif sang winger untuk tim muda Granada musim lalu meyakinkan jajaran petinggi Andalusia bahwa ia sudah siap naik ke level senior. Merefleksikan penampilan menonjol sang pemain muda melawan Madrid di semifinal kejuaraan nasional U-19, orang dalam klub menyimpulkan: "Benar, bocah ini sepertinya memang sudah siap."
Kepercayaan itu pun segera terbayar, dengan Emeka mencetak satu gol dalam enam penampilan di Segunda Division musim ini untuk menjadi pencetak gol termuda kedua dalam sejarah Granada.
Prospek serbabisa memukau para pemandu bakat Eropa
Meski Milan tetap mencermati Emeka, raksasa Serie A itu juga mempertahankan Rodriguez dalam daftar incaran mereka berkat fleksibilitas taktisnya di berbagai peran lini tengah. Meski demikian, Emeka menjadi perhatian utama setelah sudah terikat kontrak jangka panjang hingga 2031, dengan para pengamat lokal membandingkannya dengan Jude Bellingham karena profil atletisnya. Rencana Milan kemungkinan akan membuat remaja itu terlebih dahulu diintegrasikan ke tim cadangan mereka untuk membantu perkembangannya, meski langkah cepat akan diperlukan mengingat ketertarikan Madrid yang terus berlanjut.
Panggung internasional menanti talenta yang sedang naik daun
Emeka kini bersiap mengalihkan fokusnya ke tugas internasional bersama timnas Spanyol U-18 jelang Piala Dunia junior di Qatar pada November ini. Di level klub, winger bertenaga itu bertekad mengamankan tempat reguler di starting XI di bawah asuhan Pacheta demi membantu mengangkat Granada di klasemen Segunda Division. Sementara itu, para petinggi dari San Siro dan Santiago Bernabeu diperkirakan akan terus menjalankan misi pemantauan secara rutin sebelum bursa transfer musim dingin dibuka.
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