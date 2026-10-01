Penampilan impresif sang winger untuk tim muda Granada musim lalu meyakinkan jajaran petinggi Andalusia bahwa ia sudah siap naik ke level senior. Merefleksikan penampilan menonjol sang pemain muda melawan Madrid di semifinal kejuaraan nasional U-19, orang dalam klub menyimpulkan: "Benar, bocah ini sepertinya memang sudah siap."

Kepercayaan itu pun segera terbayar, dengan Emeka mencetak satu gol dalam enam penampilan di Segunda Division musim ini untuk menjadi pencetak gol termuda kedua dalam sejarah Granada.



