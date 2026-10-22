Club Brugge yang dibelanya terus tampil gemilang di Liga Champions. Dalam kemenangan 3-0 atas Lens, meski tidak mencetak gol seperti saat mengukir hat-trick melawan Inter, Nicolò Tresoldi tetap berperan penting bagi tim asuhan Leko.

Gol Vanaken yang membuka skor memang tak lepas dari sentuhan penyerang yang masih diperebutkan Italia dan Jerman itu. Namanya pun tak terelakkan menjadi pusat banyak rumor transfer. AC Milan mulai bergerak, mengingat Tresoldi telah menjadi pendukung klub tersebut sejak kecil. Namun, menurut The Sun klub yang saat ini paling aktif mengejarnya adalah Arsenal besutan Arteta.