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cm grafica tresoldi club brugge 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

AC Milan, Arsenal mulai bergerak mengincar Tresoldi: 60 juta bahkan pada Januari

AC Milan
Club Brugge
Arsenal
N. Tresoldi

Club Brugge yang dibelanya terus tampil gemilang di Liga Champions. Dalam kemenangan 3-0 atas Lens, meski tidak mencetak gol seperti saat mengukir hat-trick melawan Inter, Nicolò Tresoldi tetap berperan penting bagi tim asuhan Leko.

Gol Vanaken yang membuka skor memang tak lepas dari sentuhan penyerang yang masih diperebutkan Italia dan Jerman itu. Namanya pun tak terelakkan menjadi pusat banyak rumor transfer. AC Milan mulai bergerak, mengingat Tresoldi telah menjadi pendukung klub tersebut sejak kecil. Namun, menurut The Sun klub yang saat ini paling aktif mengejarnya adalah Arsenal besutan Arteta.

  • Arsenal Percepat Langkah

    Performa penyerang kelahiran 2004 itu terus meningkat pesat dan Arsenal tidak berniat membuang waktu lagi. Para pemandu bakat akan terus mengikuti Bruges untuk memantaunya, tetapi tujuan manajemen Arsenal tetap mendahului semua pesaing dan merekrutnya pada Januari.

  • Kesepakatan senilai 60 juta

    Menurut The Sun, para petinggi Arsenal sudah bergerak aktif untuk mencari tahu syarat-syarat transfer tersebut dan untuk meyakinkan Club Brugge agar melepas pemain berharganya pada Januari, mereka harus menghadapi permintaan harga transfer setidaknya 60 juta euro. Arteta secara khusus meminta tambahan pemain di lini serang pada Januari. Mampukah AC Milan menghadapi persaingan ini dengan mengandalkan kecintaan pemain muda tersebut kepada AC Milan?

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