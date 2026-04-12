4 Alasan Utama... Mengapa Tim Nasional Arab Saudi Membatalkan Kontrak dengan Walid Al-Rakraki?

Ketidakpastian semakin meningkat terkait identitas pelatih kepala baru yang akan memimpin tim nasional Saudi, baik sebelum maupun setelah Piala Dunia 2026, menyusul kabar pasti yang menyebutkan bahwa pelatih asal Prancis, Hervé Renard, dipastikan akan hengkang.

Renard menghadapi kritik tajam dalam beberapa waktu terakhir, akibat hasil yang kurang memuaskan, ketidakstabilan taktik, serta ketidakmampuannya menahan tekanan dari media dan suporter.

Dalam beberapa hari terakhir, muncul beberapa nama yang diusulkan untuk memimpin timnas Saudi, di antaranya pelatih ternama Walid Regragui, mantan pelatih Maroko.

Namun, dalam beberapa jam terakhir, muncul laporan terpercaya yang menunjuk beberapa nama lain, yaitu pelatih asal Portugal Pedro Emanuel (Al-Fayha), pelatih asal Yunani Georgios Donis (Al-Khaleej), dan pelatih asal Brasil Pericles Chamusca (Al-Taawoun).

Nama Walid Regragui telah dicoret dari daftar calon, dan "Koora" akan mengulas dalam artikel berikut ini mengenai alasan-alasan yang mungkin menjadi penyebab pencoretan pelatih asal Maroko tersebut dari daftar calon.



