4 Alasan Utama... Mengapa Tim Nasional Arab Saudi Membatalkan Kontrak dengan Walid Al-Rakraki?

Pelatih asal Maroko tidak masuk dalam rencana timnas Saudi Arabia untuk periode mendatang

Ketidakpastian semakin meningkat terkait identitas pelatih kepala baru yang akan memimpin tim nasional Saudi, baik sebelum maupun setelah Piala Dunia 2026, menyusul kabar pasti yang menyebutkan bahwa pelatih asal Prancis, Hervé Renard, dipastikan akan hengkang.

Renard menghadapi kritik tajam dalam beberapa waktu terakhir, akibat hasil yang kurang memuaskan, ketidakstabilan taktik, serta ketidakmampuannya menahan tekanan dari media dan suporter.

Dalam beberapa hari terakhir, muncul beberapa nama yang diusulkan untuk memimpin timnas Saudi, di antaranya pelatih ternama Walid Regragui, mantan pelatih Maroko.

Namun, dalam beberapa jam terakhir, muncul laporan terpercaya yang menunjuk beberapa nama lain, yaitu pelatih asal Portugal Pedro Emanuel (Al-Fayha), pelatih asal Yunani Georgios Donis (Al-Khaleej), dan pelatih asal Brasil Pericles Chamusca (Al-Taawoun).

Nama Walid Regragui telah dicoret dari daftar calon, dan "Koora" akan mengulas dalam artikel berikut ini mengenai alasan-alasan yang mungkin menjadi penyebab pencoretan pelatih asal Maroko tersebut dari daftar calon.


    Kesulitan dalam menerima tugas

    Keraguan semakin meningkat di kalangan tim nasional Saudi terkait kemungkinan Walid Regragui menerima tugas memimpin “Al-Akhdar” pada tahap saat ini, terutama mengingat sensitivitas periode menjelang ajang-ajang besar, terutama Piala Dunia 2026.

    Beberapa sumber berpendapat bahwa pelatih asal Maroko tersebut mungkin lebih memilih untuk tetap berada di lingkungan yang lebih stabil dari segi administratif dan teknis, daripada terjun ke proyek baru yang membutuhkan waktu lama untuk membangun kembali tim.

    Selain itu, sifat tekanan media dan publik dalam sepak bola Saudi merupakan salah satu faktor yang mungkin membuat keputusan untuk menerima tawaran tersebut menjadi lebih rumit baginya, dibandingkan dengan tim nasional lainnya.

    Oleh karena itu, gagasan untuk mundur tidak hanya terkait dengan aspek teknis, tetapi juga meluas ke pertimbangan yang berkaitan dengan stabilitas dan kondisi di sekitar tugas tersebut.

  وليد الركراكيEPA

    Keinginan pelatih asal Maroko

    Faktor pribadi terkait keinginan Al-Rakraki dianggap sebagai salah satu alasan utama yang mungkin menyebabkan namanya tidak masuk dalam daftar calon, karena beberapa laporan menyebutkan bahwa pelatih asal Maroko tersebut tidak memprioritaskan melatih tim nasional Saudi saat ini.

    Sebagian pihak berpendapat bahwa El-Rakraki lebih cenderung melanjutkan proyek kepelatihan yang memberinya ruang lebih besar untuk stabilitas jangka panjang, daripada mengambil tugas jangka pendek menjelang turnamen besar.

    Selain itu, sang pelatih lebih memilih bekerja di lingkungan yang memberinya kebebasan penuh dalam memilih proyek teknis, sesuatu yang mungkin belum sepenuhnya tersedia saat ini di dalam Federasi Sepak Bola Arab Saudi.

    Dengan demikian, keinginan pribadi memainkan peran penting dalam mengurangi peluangnya untuk memimpin tim nasional.

  • Serangan massa

    Nama Walid Al-Rakraki memicu gelombang kontroversi di kalangan sebagian penggemar melalui platform media sosial, di mana sebagian penggemar menyatakan penolakan mereka terhadap gagasan penunjukannya sebagai pelatih tim nasional Saudi.

    Penolakan ini muncul di tengah gelombang kritik yang ditujukan kepada sang pelatih, setelah pernyataan sebelumnya yang dianggap kontroversial oleh sebagian pihak, ketika ia menyebut bahwa tim nasional Maroko “mewakili dirinya sendiri dan bukan mewakili orang Arab”, yang dipahami secara negatif oleh sebagian pengikut.

    Hal ini menyebabkan pernyataan tersebut kembali beredar luas, yang berkontribusi pada meningkatnya intensitas kritik terhadapnya, dan sebagian penggemar menggambarkannya dengan sifat-sifat yang dianggap negatif seperti kesombongan atau keangkuhan dalam berinteraksi dengan media.

    Berdasarkan reaksi publik yang besar ini, beberapa pihak berpendapat bahwa faktor ini mungkin menjadi penyebab dikecualikannya dia dari pertimbangan kepemimpinan tim nasional pada tahap saat ini.

  وليد الركراكي

    Kurangnya pengalaman di Liga Roshen

    Meskipun Walid Regragui telah meraih berbagai kesuksesan bersama tim nasional Maroko, beberapa laporan menyebutkan bahwa kurangnya pengalaman sebelumnya di Liga Roshen Saudi mungkin menjadi faktor negatif dalam proses pencalonannya.

    Liga Saudi kini menjadi lingkungan kompetitif yang kompleks dengan kehadiran nama-nama besar dunia, yang menuntut pemahaman mendalam tentang karakter pemain lokal dan asing serta tingkat persaingan.

    Sebagian orang berpendapat bahwa pengalaman para pelatih di dalam liga memberi mereka keunggulan dalam menghadapi tekanan pertandingan dan detail persaingan sehari-hari.

    Oleh karena itu, nama-nama lain yang memiliki pengalaman langsung di Liga Saudi dalam beberapa waktu terakhir lebih diutamakan.