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Cristiano Ronaldo Portugal moments GFXGetty/GOAL
Diterjemahkan oleh

23 tahun kejayaan dan kepedihan: 10 momen yang membentuk legenda internasional Cristiano Ronaldo

FEATURES
Analysis
Portugal
Al Nassr FC
C. Ronaldo
J. Jesus
Portugal
Arab Saudi

El Don menutup tirai kariernya bersama Portugal

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ALH

ALH

Saudi Pro League

06 Nov 2026

ALN

ALN

POR

POR

UEFA Nations League A

14 Nov 2026

DEN

DEN

Setelah lebih dari dua dekade mengabdi dengan seragam timnas Portugal, Cristiano Ronaldo mengumumkan akhir perjalanan internasionalnya, menutup karier luar biasa yang membentang sejak tahun 2003, yang menyaksikan banyak momen yang akan tetap terukir dalam ingatan sepak bola.

Perjalanan sang pemilik nomor punggung 7 bukan sekadar rekor dan gol-gol krusial, melainkan kisah seorang kapten yang memikul mimpi negaranya, serta merasakan bersamanya suka cita penobatan dan luka tersingkir dari turnamen-turnamen besar.

Ronaldo berhasil membawa Portugal meraih gelar Piala Eropa 2016 dan UEFA Nations League dua kali pada 2019 dan 2025. Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah di level timnas dengan koleksi 146 gol, serta pemegang rekor jumlah penampilan internasional dengan torehan 234 pertandingan.

Di antara air mata final Euro 2004 dan kemenangan bersejarah di Prancis 12 tahun kemudian, hingga krisis terakhirnya dengan pelatih Jorge Jesus, perjalanan internasional Ronaldo melewati sepuluh titik yang merangkum kisah sebuah legenda yang tak pernah menapaki jalan lurus menuju kejayaan.

  • Portugal TrainingGetty Images Sport

    Penampilan perdana

    Pada 20 Agustus 2003, Cristiano Ronaldo memulai perjalanannya bersama timnas senior Portugal, ketika ia tampil untuk pertama kalinya menghadapi Kazakhstan dalam laga persahabatan yang berakhir dengan kemenangan negaranya dengan skor 1-0. Ketika itu ia berusia 18 tahun, setelah menarik perhatian dengan bakatnya bersama Sporting Lisbon, sebelum kemudian pindah ke Manchester United dan memulai perjalanan profesional yang mengubah sejarah sepak bola.

    Ronaldo masuk ke pertandingan sebagai pemain pengganti di babak kedua, memulai menulis halaman-halaman pertama kisahnya bersama timnas, sebelum ia mendapatkan peluang bermain yang lebih besar dan menjadi salah satu elemen utama dalam formasi Portugal, terutama menjelang Piala Eropa 2004 yang tuan rumahnya adalah negaranya sendiri.

    Tak ada seorang pun yang menyangka bahwa penampilan itu akan berubah menjadi awal dari sebuah perjalanan yang terbentang lebih dari dua dekade, yang menyaksikan 234 pertandingan internasional dan 146 gol, menjadikan Ronaldo sebagai pemain dengan penampilan dan torehan gol terbanyak dalam sejarah timnas nasional, sebelum ia mengumumkan akhir perjalanannya bersama Portugal pada November 2026.

  • POR: Euro2004 Final: Portugal v GreeceGetty Images Sport

    Final Euro 2004: Air Mata Yunani

    Piala Eropa 2004 menjadi peluang nyata pertama bagi Ronaldo untuk meraih pencapaian besar bersama timnas negaranya, setelah ia tampil di turnamen yang digelar di Portugal itu, dan berhasil mencetak gol internasional perdananya ke gawang Yunani pada laga pembuka, meski tuan rumah kalah dengan skor 2-1, sebelum akhirnya tim melanjutkan perjalanannya hingga partai final.

    Timnas Portugal melaju ke final di tengah harapan besar untuk meraih gelar Eropa pertama dalam sejarah mereka, tetapi timnas Yunani membuat kejutan besar setelah berhasil menang dengan skor 1-0, sehingga menghalangi tuan rumah memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri dan dukungan penonton, serta menciptakan salah satu kejutan terbesar dalam sejarah turnamen.

    Usai peluit panjang, Ronaldo tak mampu menahan air matanya dan tampak begitu terpukul atas kekalahan itu, dalam sebuah momen yang menjadi salah satu adegan paling terkenal di awal karier internasionalnya, setelah ia nyaris mewujudkan mimpi pertamanya bersama Portugal. Namun gelar yang lepas darinya di usia sembilan belas tahun itu baru kembali kepadanya 12 tahun kemudian.

  • FBL-WC2006-MATCH63-GER-PORAFP

    Semifinal Piala Dunia 2006: Mendekati Mimpi Dunia

    Ronaldo tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia pada edisi Jerman 2006, setelah menjadi salah satu talenta muda paling menonjol dalam sepak bola Eropa, dan ia berhasil mencetak gol pertamanya di Piala Dunia ke gawang Iran melalui tendangan penalti, saat Portugal menang dua gol tanpa balas di fase grup, sehingga mulai meninggalkan jejaknya di turnamen dunia tersebut.

    Timnas Portugal pun melanjutkan perjalanannya dengan gemilang, setelah menyingkirkan Belanda di babak 16 besar dan Inggris di perempat final lewat adu penalti, hingga mencapai babak semifinal untuk pertama kalinya sejak 40 tahun, dan menjadi tinggal selangkah lagi untuk mencapai partai final, di bawah komando generasi yang mencakup Luis Figo, Deco, dan Ronaldo.

    Namun impian itu terhenti di hadapan timnas Prancis, yang menang dengan satu gol tanpa balas yang dicetak Zinedine Zidane dari tendangan penalti, sebelum Portugal kalah dari Jerman dalam laga perebutan tempat ketiga, sehingga mengakhiri turnamen di peringkat keempat. Meski tidak mencapai final, keikutsertaan tersebut menjadi pertanda lahirnya seorang bintang yang mampu memimpin negaranya di ajang-ajang besar selama bertahun-tahun.

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  • Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016Getty Images Sport

    Euro 2016: Gelar Pertama

    Ronaldo kembali ke turnamen Eropa pada musim panas 2016 dengan memikul tanggung jawab memimpin timnas Portugal menuju gelar juara, setelah ia menjadi kapten tim dan salah satu bintang paling menonjol di dunia. Namun, ia menghadapi awal yang sulit di fase grup, sebelum akhirnya membantu negaranya melewati babak gugur dan mencapai partai final menghadapi Prancis sang tuan rumah.

    Laga final tidak berjalan seperti yang diharapkan Ronaldo, setelah ia mengalami cedera yang memaksanya meninggalkan lapangan pada menit ke-25. Ia pun larut dalam tangisan karena tidak mampu menuntaskan pertandingan, tetapi ia kembali ke bangku cadangan dan terus menyemangati serta mengarahkan rekan-rekannya sepanjang laga, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan kedekatannya yang besar dengan timnas negaranya.

    Pada babak tambahan, Éder mencetak gol kemenangan bersejarah bagi Portugal, sehingga Portugal meraih gelar besar pertama dalam sejarahnya, dan Ronaldo mewujudkan impian yang telah ia nantikan sejak final 2004, setelah mengangkat Piala Eropa di tengah kegembiraan yang luar biasa. Hari itu pun menjadi salah satu pencapaian terpenting dalam perjalanan kariernya di dunia olahraga.

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    Hat-trick Spanyol: malam istimewa di Piala Dunia 2018

    Pada 15 Juni 2018, Ronaldo tampil dalam salah satu laga terbaiknya bersama kostum Portugal, ketika menghadapi timnas Spanyol di laga pertama fase grup Piala Dunia di Rusia, dalam pertandingan yang mempertemukan dua timnas papan atas benua Eropa, di tengah antusiasme besar atas apa yang akan ditunjukkan sang kapten Portugal menghadapi Matador.

    Ronaldo membuka skor lewat tendangan penalti, sebelum menambah gol kedua dengan tembakan yang gagal diantisipasi dengan baik oleh kiper David de Gea, lalu kembali di menit-menit akhir mencetak gol penyama kedudukan ketiga dari sebuah tendangan bebas langsung yang luar biasa, menyelamatkan timnas negaranya dari kekalahan dan memberikan para penggemar salah satu momen paling menegangkan dalam sejarah Piala Dunia.

    Pertandingan itu menjadi pernyataan baru tentang kemampuan Ronaldo untuk membuat perbedaan di ajang-ajang terbesar, setelah ia menjadi pemain Portugal pertama yang mencetak gol di empat edisi berbeda Piala Dunia, serta mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bintang paling menonjol di turnamen tersebut, meski Portugal kemudian tersingkir di tangan Uruguay pada babak 16 besar.

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    Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2019: Gelar Kedua

    Setelah meraih gelar Piala Eropa, Ronaldo terus memimpin tim nasional negaranya menuju berbagai pencapaian, dan kali ini di edisi pertama UEFA Nations League pada tahun 2019, di mana Portugal menjadi tuan rumah babak final turnamen tersebut, dengan hasrat besar untuk menambah gelar baru ke dalam koleksinya dan memperkuat posisinya di antara raksasa benua.

    Kapten Portugal itu menjadi penentu di babak semifinal menghadapi Swiss, setelah mencetak hat-trick penuh dalam kemenangan 3-1, membawa tim nasional negaranya ke partai final, dan sekali lagi menegaskan kemampuannya untuk tampil di momen-momen besar, setelah tim membutuhkan pengalamannya untuk memenangkan duel sulit melawan lawan yang tangguh.

    Di partai final, Portugal berhadapan dengan tim nasional Belanda di Stadion Dragao, Kota Porto, dan Goncalo Guedes berhasil mencetak satu-satunya gol kemenangan, memberikan negaranya gelar edisi pertama turnamen tersebut, serta menambah gelar besar kedua Ronaldo bersama tim nasional setelah Piala Eropa 2016.

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    Takhta Top Skor

    Pencapaian internasional Ronaldo tidak hanya terbatas pada turnamen dan gelar, tetapi juga meluas hingga ke rekor-rekor individu yang menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah tim nasional, setelah ia berhasil melampaui pemain Iran Ali Daei, yang sebelumnya memegang rekor jumlah gol internasional dengan koleksi 109 gol.

    Momen bersejarah itu datang pada September 2021, ketika Ronaldo mencetak dua gol ke gawang Republik Irlandia dalam babak kualifikasi menuju Piala Dunia, hingga mencapai 111 gol internasional dan melampaui rekor sebelumnya, setelah ia sempat gagal mengeksekusi penalti dalam pertandingan tersebut, sebelum kemudian kembali mencetak dua gol pada menit-menit akhir dan membawa Portugal meraih kemenangan.

    Bintang Portugal itu terus menambah koleksi golnya hingga mencapai 146 gol dalam 234 pertandingan internasional, sehingga ia tetap memuncaki daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional, selain menjadi pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak, mengungguli seluruh pesaingnya dalam dua pencapaian yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipecahkan.

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    Piala Dunia 2022: Air Mata Perpisahan di Hadapan Maroko

    Ronaldo memasuki turnamen Piala Dunia 2022 di Qatar dengan menyadari bahwa ini mungkin menjadi kesempatan terakhirnya untuk meraih gelar dunia yang absen dari koleksinya sepanjang kariernya, setelah ia meraih hampir semua pencapaian yang mungkin diraih di level klub dan tim nasional. Namun, ia menghadapi situasi sulit selama turnamen, terutama setelah kehilangan tempat utamanya dalam susunan pemain pada babak gugur.

    Setelah mengatasi Swiss di babak 16 besar, Portugal berhadapan dengan tim nasional Maroko di perempat final, dan Youssef En-Nesyri berhasil mencetak satu-satunya gol kemenangan pada babak pertama, sehingga Ronaldo mendapati dirinya berada di bangku cadangan sebelum tampil di babak kedua dalam upaya menyelamatkan mimpi negaranya. Namun, ia tidak mampu mengubah hasil meski berupaya di menit-menit akhir.

    Setelah peluit panjang, Ronaldo meninggalkan lapangan menuju terowongan yang mengarah ke ruang ganti sambil menangis, setelah ia menyadari bahwa mimpinya untuk meraih Piala Dunia menjadi sulit tercapai, dalam salah satu momen paling mengharukan dalam kariernya, terutama karena edisi tersebut menyaksikan dirinya tersingkir dari susunan pemain utama pada laga-laga terpenting, sehingga partisipasinya di Piala Dunia Qatar berakhir dengan cara yang tidak ia harapkan.

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    Nations League 2025: Kembali Meraih Gelar

    Setelah bertahun-tahun sejak gelar pertamanya pada 2019, Ronaldo kembali memimpin Portugal menuju gelar baru di turnamen UEFA Nations League 2025, setelah timnas berhasil mencapai partai final melawan Spanyol, dalam duel yang mempertemukan dua tim nasional terkemuka di benua itu, di tengah keinginan besar untuk meraih gelar untuk kedua kalinya dalam sejarah negara tersebut.

    Partai final menyaksikan Portugal tertinggal dua kali dari timnas Spanyol, namun Ronaldo tampil tepat waktu dan mencetak gol penyama kedudukan kedua pada menit ke-61, setelah memanfaatkan bola di dalam kotak penalti dan menjebloskannya ke gawang, untuk mengembalikan timnas negaranya ke dalam atmosfer pertandingan, sebelum skor tetap imbang 2-2 hingga akhir babak tambahan.

    Kedua tim pun harus menjalani adu penalti, yang berpihak kepada Portugal dengan skor 5-3, sehingga menjadikannya negara pertama yang meraih gelar UEFA Nations League dua kali, dan Ronaldo menambahkan gelar baru ke dalam catatan internasionalnya, setelah menyumbang gol penting dalam partai final, untuk menegaskan bahwa hubungannya dengan podium juara belum berakhir seiring bertambahnya usia.

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    Krisis dengan Jesus: Akhir Perjalanan Internasional

    Babak terakhir dalam perjalanan internasional Ronaldo tidak terkait dengan sebuah pencapaian baru di atas lapangan, melainkan dengan krisis bersama pelatih timnas Portugal Jorge Jesus, setelah kedua pihak terlibat perselisihan menyusul duduknya sang kapten timnas di bangku cadangan selama laga melawan Norwegia di UEFA Nations League, tanpa keikutsertaannya dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Portugal berkat skor 2-1.

    Krisis itu memuncak setelah Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan timnas, di tengah perasaannya bahwa kesepakatan terkait perannya dan keikutsertaannya tidak dipenuhi, sebelum lingkaran perselisihan antara dirinya dan pelatih Portugal itu kian meluas, terutama setelah pernyataan yang saling dilontarkan mengenai alasan pencoretannya dari susunan pemain inti, sehingga masa depan sang kapten timnas menjadi bahan perdebatan luas di Portugal.

    Dan pada 5 November 2026, Ronaldo mengumumkan keputusannya untuk pensiun dari sepak bola internasional sebelum dimulainya jeda internasional bulan November, mengakhiri perjalanan yang berlangsung selama 23 tahun bersama kostum negaranya, yang selama itu ia menjalani 234 pertandingan dan mencetak 146 gol, serta meraih tiga gelar besar, meninggalkan warisan luar biasa yang tidak hanya terkait dengan angka dan trofi, tetapi juga dengan sosok seorang pemain yang menghayati setiap detail mimpi Portugal, dari air mata kekalahan hingga kegembiraan mengangkat piala.

Pertandingan berikutnya
ALH

ALH

Saudi Pro League

06 Nov 2026

ALN

ALN

POR

POR

UEFA Nations League A

14 Nov 2026

DEN

DEN