Setelah lebih dari dua dekade mengabdi dengan seragam timnas Portugal, Cristiano Ronaldo mengumumkan akhir perjalanan internasionalnya, menutup karier luar biasa yang membentang sejak tahun 2003, yang menyaksikan banyak momen yang akan tetap terukir dalam ingatan sepak bola.

Perjalanan sang pemilik nomor punggung 7 bukan sekadar rekor dan gol-gol krusial, melainkan kisah seorang kapten yang memikul mimpi negaranya, serta merasakan bersamanya suka cita penobatan dan luka tersingkir dari turnamen-turnamen besar.

Ronaldo berhasil membawa Portugal meraih gelar Piala Eropa 2016 dan UEFA Nations League dua kali pada 2019 dan 2025. Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah di level timnas dengan koleksi 146 gol, serta pemegang rekor jumlah penampilan internasional dengan torehan 234 pertandingan.

Di antara air mata final Euro 2004 dan kemenangan bersejarah di Prancis 12 tahun kemudian, hingga krisis terakhirnya dengan pelatih Jorge Jesus, perjalanan internasional Ronaldo melewati sepuluh titik yang merangkum kisah sebuah legenda yang tak pernah menapaki jalan lurus menuju kejayaan.