20 Pemain Baru Liga Premier yang Paling Mengecewakan pada Musim 2025/26

Kini setelah musim Liga Premier 2025/26 berakhir, kita dapat menengok kembali kompetisi yang penuh kejutan dan lika-liku tak terduga. Arsenal akhirnya berhasil mengungguli Manchester City dalam perebutan gelar juara, sementara persaingan untuk lolos ke kompetisi Eropa dan menghindari degradasi baru ditentukan pada pekan terakhir.

Seperti setiap tahun, pemain baru memainkan peran penting. Namun, menemukan permata tersembunyi semakin sulit bagi klub-klub Premier League, karena bakat-bakat di seluruh dunia kini terdeteksi lebih cepat. Di saat yang sama, investasi besar-besaran pada pemain ternama membawa tekanan yang sangat besar: jika pembelian mahal tidak memberikan hasil, pemain tersebut langsung menjadi sorotan.

Dan hal itulah yang terjadi musim ini pada beberapa transfer besar. Beberapa dari pembelian termahal dan paling dibicarakan di kompetisi ini justru sangat mengecewakan. Oleh karena itu, redaksi Voetbalzone menyusun daftar 20 pemain baru Premier League yang paling mengecewakan musim ini, berdasarkan performa, ekspektasi awal, dan rasio harga-kualitas.

    20. Facundo Buonanotte (Chelsea & Leeds United) – dipinjamkan

    Daftar kami diawali dengan seorang pemain yang bahkan mencatatkan dua kegagalan transfer dalam satu musim. Facundo Buonanotte tampil cukup solid bersama Leicester City tahun lalu, sehingga wajar jika Leeds United yang baru promosi ingin meminjamnya dari Brighton pada bulan Agustus.

    Namun, tepat sebelum kesepakatan itu tercapai, Chelsea bergerak cepat dan membawa pemain Argentina itu ke Stamford Bridge. Segera muncul keraguan: apakah Buonanotte cocok dengan klub sekelas itu, dan apakah ada tempat baginya dalam skuad yang sudah dipenuhi gelandang serang dan pemain sayap?

    Keraguan itu ternyata beralasan. Buonanotte yang berusia 21 tahun sudah diganti pada babak pertama saat debutnya bersama Chelsea dan tidak pernah lagi bermain dalam pertandingan liga untuk klub tersebut.

    Pada Januari, Leeds menawarkan jalan keluar dengan transfer pinjaman, tetapi kariernya di sana pun hampir tidak berkembang. Ia hanya tampil dua kali sebagai pemain pengganti dalam waktu singkat di Liga Premier dan setelah itu lebih sering tidak masuk dalam skuad pertandingan.

    19. Evann Guessand (Aston Villa) – €30 juta

    Akibat aturan keuangan terkait Profit and Sustainability Rules (PSR), Aston Villa memiliki ruang gerak yang sangat terbatas untuk melakukan pengeluaran besar pada musim panas lalu. Namun, klub tersebut tetap membayar sekitar €30 juta untuk mendatangkan penyerang Evann Guessand dari Nice.

    Ternyata itu bukanlah investasi yang sukses. Guessand tampil dalam 13 pertandingan Premier League tanpa mencetak satu gol pun atau memberikan assist. Oleh karena itu, pada Januari ia dipinjamkan kembali ke Crystal Palace. Dengan sisa kontrak empat tahun, masa depannya di Aston Villa kini tampak cukup tidak pasti.

    18. Jeremie Frimpong (Liverpool) – €34 juta

    Semakin jelas bahwa dana transfer besar yang dikeluarkan Liverpool musim panas lalu tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Namun, Jeremie Frimpong mungkin masih layak mendapat sedikit simpati.

    Pemain asal Belanda ini beberapa kali mengalami cedera dan akibatnya harus absen dalam waktu lama. Hal ini membuatnya tidak pernah benar-benar bisa menemukan ritme permainannya sejak kedatangannya ke Anfield.

    Selain itu, muncul juga keraguan terkait kemampuannya. Bahkan ketika Frimpong dalam kondisi fit, pelatih Arne Slot sering memilih pemain seperti Dominik Szoboszlai dan Curtis Jones untuk posisi bek kanan.

    Tampaknya Frimpong lebih cocok bermain sebagai sayap kanan daripada sebagai bek sejati. Namun, jika ia benar-benar harus menjadi penerus Mohamed Salah, ia masih harus mengambil langkah-langkah besar.

    17. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) – €60 juta

    Sudah lama Xavi Simons dikabarkan akan bergabung dengan Chelsea, tetapi pada akhirnya Tottenham-lah yang berhasil merekrutnya setelah target-target sebelumnya seperti Morgan Gibbs-White dan Eberechi Eze tak lagi bisa dijangkau.

    Namun, musim pertamanya di Inggris tidak berjalan sukses. Sesekali Simons menunjukkan kelasnya, tetapi ia tak pernah benar-benar bersinar.

    Pemain asal Belanda ini akhirnya hanya mencetak dua gol dan lima assist, sebelum cedera lutut parah pada bulan April mengakhiri musimnya lebih awal.

    Kilasan-kilasan kualitas tersebut menunjukkan bahwa ia masih bisa sukses di London Utara, tetapi Tottenham harus terlebih dahulu menemukan jalan untuk bangkit sebelum masa depannya dapat dipertimbangkan.

    16. Tijjani Reijnders (Manchester City) – €53 juta

    Tijjani Reijnders adalah pemain termahal yang didatangkan Manchester City pada bursa transfer musim panas dan memulai petualangannya di Liga Premier dengan sangat menjanjikan. Dalam debutnya melawan Wolves, ia langsung mencetak satu gol dan satu assist. Namun, belakangan terungkap bahwa itu juga merupakan penampilan terbaiknya musim ini.

    Mantan gelandang AC Milan ini perlahan-lahan tergeser dari susunan pemain utama dan sejak Februari hampir tidak pernah bermain di Premier League.

    Dengan lima gol dan dua assist, kontribusinya jauh tertinggal dari catatan di Serie A. Di bawah pelatih baru Enzo Maresca, Reijnders pasti berharap mendapat lebih banyak kesempatan agar bisa sukses di City.

    15. Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) – €30 juta

    Arnaud Kalimuendo telah lama dikenal sebagai pencetak gol andalan di Prancis, sehingga Nottingham Forest berhasil mengalahkan beberapa pesaingnya untuk mendatangkannya pada musim panas lalu. Namun, di City Ground, ia dengan cepat menghilang dari sorotan.

    Kalimuendo tidak pernah menjadi starter dalam satu pun pertandingan liga pada paruh pertama musim ini dan hanya bermain total 88 menit yang terbagi dalam sembilan penampilan sebagai pemain pengganti. Karena itu, pada Januari ia dipinjamkan ke Eintracht Frankfurt. Forest kini berharap agar klub Jerman tersebut bersedia membelinya secara permanen.

    14. Brennan Johnson (Crystal Palace) – €40 juta

    Brennan Johnson menutup musim lalu sebagai pahlawan Tottenham, setelah gol penentu kemenangannya di final Liga Europa membawa klub tersebut meraih trofi Eropa pertamanya dalam 41 tahun.

    Namun, setelah kepergian Ange Postecoglou dan kedatangan Thomas Frank, pemain asal Wales itu dengan cepat kehilangan tempatnya di starting line-up. Transfer musim dingin ke Crystal Palace diharapkan dapat memberikan awal yang baru.

    Namun, hingga saat ini hal itu belum membuahkan hasil. Dalam delapan belas pertandingan Liga Premier, Johnson belum berhasil mencetak gol dan hanya memberikan satu assist.

    Pelatih baru Palace pun dihadapkan pada tugas berat untuk mengembalikan kepercayaan Johnson setelah musim yang mengecewakan.

    13. Nick Woltemade (Newcastle United) – €76 juta

    Musim panas lalu, Newcastle tampaknya melakukan langkah jitu dengan mendatangkan Nick Woltemade sebagai pengganti Alexander Isak. Pemain asal Jerman itu mengawali petualangannya di St. James’ Park dengan sangat baik dan mencetak empat gol dalam lima pertandingan pertamanya di Liga Premier.

    Namun, musimnya lebih dikenang karena satu momen menyakitkan: gol bunuh dirinya pada bulan Desember melawan Sunderland, yang membuat Newcastle kalah dalam derby Wear-Tyne yang penuh ketegangan.

    Seminggu kemudian, Woltemade bangkit kembali dengan mencetak dua gol melawan Chelsea, tetapi kemudian diikuti oleh rentetan dramatis tujuh belas pertandingan liga tanpa gol. Baru pada bulan Mei ia berhasil mencetak gol lagi, melawan West Ham.

    Mungkin yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa pelatih Eddie Howe tampaknya semakin jarang memandangnya sebagai penyerang sejati. Woltemade sering bermain di lini tengah pada paruh kedua musim ini, yang menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap kemampuannya untuk memimpin serangan.

    12. Dan Ndoye (Nottingham Forest) – €40 juta

    Sebaliknya, Dan Ndoye justru mengawali kariernya di Nottingham Forest dengan gemilang. Pemain asal Swiss itu langsung mencetak gol pada debutnya melawan Brentford dan memberikan assist seminggu kemudian saat melawan Crystal Palace. Namun, pada akhirnya, itu pun menjadi satu-satunya kontribusi langsungnya terhadap gol di Liga Premier.

    Ndoye terjebak dalam kekacauan yang sering melanda Nottingham Forest musim ini. Sejak 6 Desember, ia tidak pernah lagi menjadi starter dalam pertandingan liga.

    Waktu bermainnya yang paling banyak akhirnya tercatat di Liga Europa, di mana Forest secara mengejutkan berhasil mencapai babak semifinal. Kini, karena klub kemungkinan besar tidak akan berlaga di kompetisi Eropa musim depan, Ndoye tampaknya menjadi salah satu pemain yang boleh hengkang.

    11. James Trafford (Manchester City) – €31 juta

    James Trafford tampaknya akan bergabung dengan Newcastle, hingga Manchester City memutuskan untuk menggunakan klausul pembelian kembali dalam kontraknya bersama Burnley.

    Awalnya, hal itu tampak seperti langkah yang sempurna bagi kiper lulusan akademi klub tersebut. Dengan Ederson yang akan hengkang, jalan terbuka baginya untuk menjadi kiper utama City dan mungkin bahkan pesaing Jordan Pickford di timnas Inggris.

    Namun, setelah debut kandang yang dramatis melawan Tottenham, Trafford dengan cepat tergeser dalam hierarki tim, terutama setelah Gianluigi Donnarumma didatangkan.

    Sejak Agustus, ia tidak bermain satu menit pun di Liga Premier. Meskipun ia masih berperan sebagai kiper cadangan dalam memenangkan dua trofi, kepergiannya pada musim panas mendatang tampaknya tak terhindarkan agar ia akhirnya bisa kembali bermain secara reguler di level tertinggi.

    10. Milos Kerkez (Liverpool) – €46 juta

    Liverpool sudah ingin mengantisipasi kepergian Andy Robertson sejak musim panas lalu dan karena itu mendatangkan Milos Kerkez dari Bournemouth ke Anfield. Namun, para pendukung tampaknya belum sepenuhnya yakin dengan bek kiri asal Hongaria tersebut.

    Masalah sudah muncul sejak pertandingan pembuka musim, ketika mantan rekan setimnya, Antoine Semenyo, dengan mudah mengalahkannya. Sejak saat itu, lawan-lawan sering menyoroti Kerkez sebagai titik lemah di lini pertahanan Liverpool.

    Meskipun ia menunjukkan sedikit kemajuan sepanjang musim, Kerkez masih memiliki jalan panjang jika ingin mendekati dampak yang diberikan Robertson.

    9. Florian Wirtz (Liverpool) – €115 juta

    Musim panas lalu, Liverpool berhasil mengungguli pesaing-pesaing seperti Bayern München dan Manchester City dalam perebutan Florian Wirtz. Dengan biaya transfer sekitar €115 juta, ia saat itu menjadi pemain termahal dalam sejarah klub.

    Harapan sangat tinggi, tetapi musim pertamanya di Inggris berjalan mengecewakan. Wirtz baru memberikan assist pertamanya di Liga Premier pada awal Desember dan harus menunggu berminggu-minggu untuk mencetak gol pertamanya.

    Pemain asal Jerman itu terlihat kesulitan menghadapi intensitas fisik sepak bola Inggris, sementara Arne Slot gagal membangun tim yang solid di sekelilingnya. Dengan lima gol dan empat assist, kontribusinya pada akhirnya jauh di bawah harapan para penggemar Liverpool.

    8. Tyler Dibling (Everton) – €40 juta

    Meskipun musim 2024/25 menjadi musim yang dramatis bagi Southampton, Tyler Dibling berhasil menonjol berkat keberanian dan kreativitasnya di lini serang. Hal ini membuat sejumlah klub berebut untuk mendapatkan talenta muda tersebut.

    Everton akhirnya berhasil memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya, namun musim pertamanya di Goodison Park jauh dari kata sukses. Dibling hanya tampil sebagai starter dalam empat pertandingan liga dan hampir tidak pernah bermain sejak Februari. Penampilannya satu-satunya pada periode tersebut adalah saat masuk sebagai pemain pengganti sebentar di masa injury time saat melawan Burnley.

    Kembalinya Jack Grealish dengan status pinjaman dari Manchester City juga tampaknya tidak memberikan prospek yang baik bagi masa depannya di Everton.

    7. Liam Delap (Chelsea) – €34 juta

    Kutukan jersey Chelsea bernomor punggung 9 tampaknya masih sangat kuat. Liam Delap menjadi penyerang terbaru yang datang ke Stamford Bridge dengan harapan tinggi, namun kemudian kesulitan mencetak gol.

    Chelsea membayar mahal untuk memboyongnya dari Ipswich Town, namun sang penyerang hanya mencetak satu gol dalam 27 penampilannya di Liga Premier.

    Cedera hamstring pada bulan Agustus tidak membantu, karena ia harus absen selama dua bulan dan tidak dapat membangun kerja sama yang baik dengan rekan-rekan setimnya.

    Namun, ia tetap kesulitan setelah itu. Penyelesaian akhir yang buruk, frustrasi yang tidak perlu, dan kurangnya disiplin menjadi ciri khas musim pertamanya di Chelsea.

    6. Alejandro Garnacho (Chelsea) – €46 juta

    Alejandro Garnacho sudah memulai musim ini dengan status yang terpinggirkan di Manchester United, setelah berselisih dengan pelatih Ruben Amorim pasca final Liga Europa 2025.

    Namun, Chelsea memutuskan untuk mengeluarkan sekitar €46 juta untuk pemain asal Argentina tersebut, yang di United justru dikenal sebagai pemain yang mampu membuka pertahanan lawan.

    Namun, kepindahannya ke London tidak membawa banyak perbaikan. Satu-satunya golnya di Liga Premier untuk Chelsea tercipta pada bulan Oktober, sementara ia hanya memberikan empat assist.

    Penampilannya yang terbaik terutama terlihat di pertandingan piala, sementara para pendukung semakin kesal dengan sikap, etos kerja, dan kurangnya kontribusinya.

    5. Anthony Elanga (Newcastle United) – €60 juta

    Anthony Elanga adalah salah satu pemain kunci Nottingham Forest pada musim 2024/25. Dengan kecepatan dan permainannya yang langsung, ia terus-menerus menyulitkan para bek lawan dan memainkan peran besar dalam perjuangan Forest untuk lolos ke kompetisi Eropa.

    Newcastle berharap dapat menambahkan ancaman serupa ke skuad Eddie Howe, namun sejak kepindahannya yang mahal ke St. James’ Park, performa Elanga benar-benar merosot.

    Di Forest, ia terlibat dalam 31 gol dan assist di Liga Premier selama dua musim, namun ia belum mencetak satu gol pun di liga untuk Newcastle. Selain itu, assist satu-satunya yang ia catat sudah terjadi sejak November.

    Meskipun harganya mahal, Elanga hanya tampil sebagai starter di kurang dari setengah pertandingan liga Newcastle, sebuah tanda jelas betapa mengecewakannya penampilannya.

    4. Harvey Elliott (Aston Villa) – dipinjamkan

    Seharusnya musim ini menjadi musim di mana Harvey Elliott akhirnya bisa menunjukkan kemampuannya setiap pekan di Liga Premier.

    Setelah terpilih sebagai Pemain Terbaik di Kejuaraan Eropa U-21, yang dimenangkan Inggris, Elliott sangat ingin mendapatkan banyak menit bermain. Transfer pinjaman dari Liverpool ke Aston Villa pun tampak ideal.

    Namun, pelatih Unai Emery memiliki pandangan berbeda. Villa diwajibkan membayar sekitar €40 juta jika Elliott bermain dalam sepuluh pertandingan liga, dan Emery segera memutuskan bahwa ia tidak ingin mengeluarkan dana sebesar itu.

    Akibatnya, Elliott hampir sepenuhnya menghilang dari skuad di Villa Park. Dia akhirnya hanya bermain dalam empat pertandingan Liga Premier dan sejak awal Oktober hampir tidak pernah masuk dalam daftar pemain.

    Karena aturan FIFA, dia juga tidak bisa pindah ke klub Eropa lain pada Januari, sehingga dia sebenarnya menghabiskan setengah musim di pinggir lapangan. Emery bahkan kemudian menyebut seluruh situasi itu 'menyakitkan bagi semua pihak yang terlibat'.

    3. Jamie Gittens (Chelsea) – €56 juta

    Jamie Gittens pernah dianggap sebagai 'Jadon Sancho yang baru', salah satunya karena kedua pemain tersebut sama-sama menembus tim utama Borussia Dortmund setelah melalui akademi muda Manchester City.

    Namun, sama seperti Sancho, Gittens juga tampaknya kesulitan mempertahankan performa Bundesliga-nya di Premier League.

    Chelsea sudah memiliki skuad yang penuh dengan pemain sayap, sehingga ada risiko dia akan tersisih. Namun, tetap mengecewakan bahwa sebelum cedera hamstringnya pada Januari, dia hanya tampil sebagai starter dalam lima pertandingan liga.

    Bagi Gittens yang berusia 21 tahun, musim ini menjadi sangat penting, terutama karena Xabi Alonso sedang mempersiapkan diri untuk peran barunya sebagai manajer Chelsea.

    2. Yoane Wissa (Newcastle United) – €58 juta

    Musim panas bursa transfer Newcastle yang penuh gejolak dianggap sebagai salah satu alasan utama di balik musim yang mengecewakan bagi klub tersebut. Jika tahun lalu Newcastle masih finis di peringkat kelima, kini mereka harus puas berada di papan tengah.

    Dari semua pemain baru, Yoane Wissa mungkin yang paling mengecewakan. Penyerang ini mencetak sembilan belas gol untuk Brentford musim lalu, tetapi hampir tidak menunjukkan performa yang sama di Newcastle.

    Wissa bahkan mencoba memaksa transfernya ke Newcastle dengan mogok selama pramusim, tetapi akhirnya tiba di St. James’ Park dalam kondisi cedera. Karena masalah lutut, ia baru melakukan debutnya pada bulan Desember.

    Di akhir bulan itu, ia memang mencetak gol pertamanya di Liga Premier untuk Newcastle, tetapi setelah itu tidak ada lagi yang terjadi. Selain itu, sejak 7 Februari, ia tidak lagi masuk dalam susunan pemain inti. Bisa jadi masa baktinya di Newcastle sudah berakhir setelah Piala Dunia bersama DR Kongo.

    1. Alexander Isak (Liverpool) – €144 juta

    Tidak ada satu pun klub Inggris yang pernah membayar uang sebanyak yang dibayarkan Liverpool untuk Alexander Isak. Proses transfer ini berlangsung berlarut-larut sepanjang musim panas dan baru diselesaikan pada Hari Batas Waktu, setelah pemain asal Swedia itu menolak berlatih bersama Newcastle untuk memaksa kepergiannya.

    Namun, di Liverpool, segalanya berjalan sulit sejak awal. Isak memang kurang beruntung dengan cedera—ia patah tulang betis pada Desember saat bertanding melawan Tottenham—tetapi hal itu tidak sepenuhnya menjelaskan mengapa ia hanya mencetak tiga gol dalam empat belas pertandingan Liga Premier.

    Ketika ia dalam kondisi fit, ia seringkali hampir tidak mendapat kesempatan bermain. Sistem permainan Arne Slot tampaknya sama sekali tidak sesuai dengan kualitasnya. Jika performanya tidak segera membaik musim depan, Isak berisiko menjadi salah satu kegagalan transfer terbesar dalam sejarah Premier League.

