Selain keberhasilan Cristiano Ronaldo mencetak dua gol, ia menjadi sorotan sebagai bintang terkemuka Liga Roshen Saudi pada pekan ke-27, berkat pergerakan cerdasnya di dalam kotak penalti, kemampuannya yang luar biasa dalam membaca permainan dan memanfaatkan ruang, serta perannya yang jelas dalam merobek pertahanan lawan dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya, sehingga sekali lagi menegaskan nilai teknisnya dan pengaruhnya yang menentukan di lapangan.

Penampilan gemilang sang bintang Portugal tidak hanya terbatas pada mencetak gol, tetapi juga meluas ke kepemimpinannya dalam serangan tim, di mana ia menjadi ancaman konstan bagi gawang lawan sepanjang pertandingan, baik melalui posisi yang ideal maupun pergerakan tanpa bola, yang menjadikannya faktor penentu dalam jalannya pertandingan.

Penampilan luar biasa ini bertepatan dengan pencapaian Ronaldo dalam pertandingan ke-100-nya di Liga Roshen, sebuah angka yang mencerminkan konsistensi dan pengaruhnya yang besar sejak bergabung. Selama perjalanan ini, ia berhasil mencetak 97 gol, sehingga terus memperkuat posisinya sebagai salah satu bintang terkemuka dalam sejarah kompetisi ini dalam waktu yang singkat.