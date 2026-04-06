20 Besar Roshen: Ronaldo Menggantikan Posisi Tony... dan Mané Berdampingan dengan Kenyonis

Legenda Portugal Kembali ke Puncak

Putaran ke-27 Liga Profesional Roshen diwarnai oleh sejumlah peristiwa penting, yang paling menonjol di antaranya adalah kembalinya legenda Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, setelah pulih dari cedera.

Al-Nassr mengalahkan Al-Najma dengan skor 5-2, sementara Al-Hilal terpaksa puas dengan hasil imbang 2-2 di hadapan pendukungnya sendiri melawan Al-Taawoun, sedangkan Al-Ahli menang telak 3-0 atas Al-Damak.

Al-Ittihad mengalahkan Al-Hazm dengan skor 1-0, sementara Al-Qadisiyah kalah dari Al-Ittifaq dalam derby Timur dengan skor 2-3.


    Bintang Pertandingan

    Para editor "Koora" memilih Ronaldo sebagai Bintang Pekan ke-27 Liga Roshen, mengungguli semua pemain lain berkat penampilannya yang luar biasa.

    Ronaldo mengungguli pemain Meksiko Julian Kiyonis, penyerang Al-Qadisiyah, serta Andre Gerotto, pemain Al-Taawoun, dan Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad).


    Mengapa Ronaldo yang dipilih?

    Selain keberhasilan Cristiano Ronaldo mencetak dua gol, ia menjadi sorotan sebagai bintang terkemuka Liga Roshen Saudi pada pekan ke-27, berkat pergerakan cerdasnya di dalam kotak penalti, kemampuannya yang luar biasa dalam membaca permainan dan memanfaatkan ruang, serta perannya yang jelas dalam merobek pertahanan lawan dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya, sehingga sekali lagi menegaskan nilai teknisnya dan pengaruhnya yang menentukan di lapangan.

    Penampilan gemilang sang bintang Portugal tidak hanya terbatas pada mencetak gol, tetapi juga meluas ke kepemimpinannya dalam serangan tim, di mana ia menjadi ancaman konstan bagi gawang lawan sepanjang pertandingan, baik melalui posisi yang ideal maupun pergerakan tanpa bola, yang menjadikannya faktor penentu dalam jalannya pertandingan.

    Penampilan luar biasa ini bertepatan dengan pencapaian Ronaldo dalam pertandingan ke-100-nya di Liga Roshen, sebuah angka yang mencerminkan konsistensi dan pengaruhnya yang besar sejak bergabung. Selama perjalanan ini, ia berhasil mencetak 97 gol, sehingga terus memperkuat posisinya sebagai salah satu bintang terkemuka dalam sejarah kompetisi ini dalam waktu yang singkat.

    "Koora" sebelumnya mengumumkan pemilihan 20 bintang terbaik sepanjang musim melalui penilaian kumulatif yang cermat berdasarkan pilihan para editor situs olahraga Arab terkemuka tersebut.

    Ini merupakan musim kedua dari kompetisi tersebut, di mana pada edisi pertama Salem Al-Dossari dinobatkan sebagai pemenang setelah persaingan sengit dengan Ronaldo, namun berdasarkan pilihan bersama antara para editor situs dan pembaca.

    Setiap pemain yang terpilih dalam susunan pemain terbaik pekan ini akan mendapatkan satu poin dalam peringkat kumulatif, sedangkan pemain terbaik pekan ini akan mendapatkan tiga poin.

    Setelah Ronaldo meraih gelar Bintang Pekan Ini, ia naik ke posisi pertama dengan 21 poin, sejajar dengan pemain Inggris Ivan Toney, bintang Al-Ahli Jeddah.


    Cristiano Ronaldo

    21 poin

    1

    Ivan Tony

    21 poin

    2

    João Félix

    18 poin

    3

    Karim Benzema

    15 poin

    4

    Sadio Mané

    12 poin

    5

    Ruben Neves

    12 poin

    6

    Julian Kenyonis

    11 poin

    7

    Theo Hernandez

    10 poin

    8

    Riyad Mahrez

    10 poin

    9

    Milenković Savić

    7 poin

    10

    Salem Al-Dossari

    5 poin

    11

    Rodgers Martinez

    5 poin

    12

    Kalidou Koulibaly

    5 poin

    13

    Mourad Batna

    4 poin

    14

    Kostas Fortounis

    4 poin

    15

    Yannick Carrasco

    4 poin

    16

    Mohamed Simakan

    4 poin

    17

    Marcelo Brozović

    3 poin

    18

    Winderson Galeno

    3 poin

    19

    Kingsley Coman

    3 poin

    20

  • Susunan Pemain Ideal untuk Putaran ke-27 Top 20 Roshen

    Penjaga gawang

    Milson (Al-Taawoun): Meskipun kebobolan dua gol saat melawan Al-Hilal, ia tetap menjadi penjaga gawang terbaik di putaran ini dengan menggagalkan 6 upaya, 3 di antaranya terjadi di dalam kotak penalti.

    Barisan Pertahanan

    André Gerotto (Al-Taawoun): Menampilkan permainan yang luar biasa melawan Al-Hilal, dan berhasil mencetak dua gol untuk pertama kalinya dalam karier profesionalnya.

    Ahmed Hegazi (Neom): Dia adalah salah satu bek terbaik di putaran ini dengan 11 kontribusi pertahanan, termasuk 4 blok, 4 sapuan, dan 5 pengambilan bola, serta memenangkan 4 duel baik di darat maupun udara.

    Jack Hendry (Al-Ittifaq): Menampilkan permainan yang bagus melawan Al-Qadsia baik di lini pertahanan maupun serangan, dan berhasil masuk ke dalam tim terbaik dengan mencetak satu gol.

    Gelandang

    Fabinho (Al-Ittihad): Terus menampilkan performa gemilang meski Al-Ittihad mengalami penurunan musim ini, dan menjadi tembok pertahanan di lini tengah, serta bekerja keras setelah Diaby diusir dari lapangan.

    Ziad Al-Juhani (Al-Ahli): Ia mampu memanfaatkan absennya Valentin Atanga, dan menampilkan pertandingan yang sempurna di semua aspek, dengan umpan-umpan ke depan dan umpan kunci yang akurat hingga 93%.

    Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad): Masuk sebagai pemain pengganti dan berhasil membawa Al-Ittihad meraih kemenangan sulit atas Al-Hazm dengan mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut.

    Hattan Bahbari (Al-Khaloud): Terus menunjukkan performa bagus musim ini, dan berhasil menciptakan dua gol dengan sangat cerdik.


    Serangan

    Sadio Mané (Al-Nassr): Mencetak dua gol dan menampilkan permainan yang sempurna melawan Al-Najma, di mana ia menjadi pemain kunci dalam kemenangan Al-Nassr berkat peran taktisnya yang menonjol.

    Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): Bintang pertandingan tanpa tanding setelah kembali dari cedera, di mana ia tampil dengan kondisi fisik dan teknis yang luar biasa.

    Kenyonis (Al-Qadsia): Berhasil mencetak dua gol yang menempatkannya di puncak daftar pencetak gol terbanyak Liga Roshen, dengan 26 gol, sejajar dengan Ivan Toni.