20 Besar Roshen: Ronaldo Menggantikan Posisi Tony... dan Mané Berdampingan dengan Kenyonis

Penjaga gawang
Milson (Al-Taawoun): Meskipun kebobolan dua gol saat melawan Al-Hilal, ia tetap menjadi penjaga gawang terbaik di putaran ini dengan menggagalkan 6 upaya, 3 di antaranya terjadi di dalam kotak penalti.
Barisan Pertahanan
André Gerotto (Al-Taawoun): Menampilkan permainan yang luar biasa melawan Al-Hilal, dan berhasil mencetak dua gol untuk pertama kalinya dalam karier profesionalnya.
Ahmed Hegazi (Neom): Dia adalah salah satu bek terbaik di putaran ini dengan 11 kontribusi pertahanan, termasuk 4 blok, 4 sapuan, dan 5 pengambilan bola, serta memenangkan 4 duel baik di darat maupun udara.
Jack Hendry (Al-Ittifaq): Menampilkan permainan yang bagus melawan Al-Qadsia baik di lini pertahanan maupun serangan, dan berhasil masuk ke dalam tim terbaik dengan mencetak satu gol.
Gelandang
Fabinho (Al-Ittihad): Terus menampilkan performa gemilang meski Al-Ittihad mengalami penurunan musim ini, dan menjadi tembok pertahanan di lini tengah, serta bekerja keras setelah Diaby diusir dari lapangan.
Ziad Al-Juhani (Al-Ahli): Ia mampu memanfaatkan absennya Valentin Atanga, dan menampilkan pertandingan yang sempurna di semua aspek, dengan umpan-umpan ke depan dan umpan kunci yang akurat hingga 93%.
Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad): Masuk sebagai pemain pengganti dan berhasil membawa Al-Ittihad meraih kemenangan sulit atas Al-Hazm dengan mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut.
Hattan Bahbari (Al-Khaloud): Terus menunjukkan performa bagus musim ini, dan berhasil menciptakan dua gol dengan sangat cerdik.
Serangan
Sadio Mané (Al-Nassr): Mencetak dua gol dan menampilkan permainan yang sempurna melawan Al-Najma, di mana ia menjadi pemain kunci dalam kemenangan Al-Nassr berkat peran taktisnya yang menonjol.
Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): Bintang pertandingan tanpa tanding setelah kembali dari cedera, di mana ia tampil dengan kondisi fisik dan teknis yang luar biasa.
Kenyonis (Al-Qadsia): Berhasil mencetak dua gol yang menempatkannya di puncak daftar pencetak gol terbanyak Liga Roshen, dengan 26 gol, sejajar dengan Ivan Toni.