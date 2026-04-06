Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

100 juta euro!.. Mengapa Real Madrid dan Arsenal berebut bintang Leverkusen?

Sporting CP vs Arsenal
Sporting CP
Arsenal
Champions League
Arsenal vs AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Premier League
Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Real Madrid vs Girona
Girona
LaLiga
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
Bundesliga
C. Kofane
Portugal
Inggris
Spanyol
Jerman
Kamerun

"... Penyerang muda terbaik di Eropa"!

Salah satu bintang muda Bundesliga telah menarik perhatian klub-klub besar Eropa, dalam perjalanan yang mungkin akan mengubah masa depannya dalam waktu dekat, setelah ia membuktikan kemampuannya untuk menampilkan performa luar biasa belakangan ini, meski permulaannya relatif biasa-biasa saja.

Yang dimaksud adalah bintang Bayer Leverkusen, Christian Kofani (19 tahun), yang belum banyak diketahui tentangnya, namun kemungkinan besar tim Jerman tersebut telah menemukan permata dan mereka mungkin harus berjuang untuk mempertahankannya pada musim panas mendatang.

Pemain muda asal Kamerun ini bergabung dengan Bayer Leverkusen dengan biaya transfer hanya 5,25 juta euro dari Albacete, Spanyol.  

  • Penemuan Leverkusen

    Sebelum bermain untuk Albaseti, Kofani belum pernah tampil satu menit pun di level sepak bola profesional, namun ia dengan cepat membuktikan dirinya di tim Spanyol tersebut dan mencetak delapan gol di Divisi Dua Spanyol, sebelum pindah ke Jerman dan menjadi pemain inti di skuad Bayer Leverkusen.

    Kofani saat ini dihargai 40 juta euro di situs Transfermarkt, dan ia juga menunjukkan performa yang mengesankan di Liga Champions, yang membuat beberapa klub besar memantau permainannya dengan cermat, terutama Arsenal dan Real Madrid.

  • Sifat yang sangat langka

    Setelah masa adaptasi di Bundesliga, Kofani berubah dari pemain cadangan yang berpengaruh menjadi pemain inti reguler. Kofani tampil sebagai starter dalam 10 dari 27 pertandingan, termasuk lima pertandingan dalam tujuh putaran terakhir. Ia mencetak 5 gol dan memberikan 4 assist di Bundesliga, sehingga menempati peringkat kelima di antara para pemain muda dalam hal kontribusi gol.

    "Bukan mencetak gol yang secara khusus membedakan Kofani, melainkan cara dia menggunakan tubuh dan kekuatan fisiknya untuk membuka ruang bagi rekan-rekannya. Inilah yang menjadikannya pemain yang luar biasa dan sulit ditemukan. Para pelatih selalu mengatakan: Anda tidak bisa mengajarkan ketangguhan fisik kepada pemain, dan ini adalah kelebihan yang dimilikinya. Duel fisiknya sangat tinggi, dan pemahamannya terhadap pergerakan pemain di sekitarnya berada di level yang melampaui usianya (19 tahun)."

    Baca juga: Video.. Gelombang ejekan terhadap keanehan Arteta: Dan Anda ingin memenangkan Liga Champions?

    Ujian yang tak mentolerir kesalahan.. Arbeloa menyusun rencana bertahan menghadapi serangan Bayern yang menghancurkan

  • Pertandingan antar klub besar... Kesepakatan besar!

    Bayer Leverkusen memperkirakan nilai Kofani sekitar 60–70 juta euro jika ia dijual musim panas ini, jumlah yang mungkin membuat beberapa klub berpikir dua kali mengingat pengalamannya yang masih terbatas.

    Namun demikian, Kofani tetap menjadi talenta yang menarik dan telah dipantau oleh beberapa klub di Liga Premier Inggris. Laporan dari Jerman menyebutkan bahwa Real Madrid tertarik padanya, sementara Bayern Munich juga memantau perkembangannya.

    Agen sang pemain, Eric Debolo, menegaskan ketertarikan Arsenal dengan mengatakan bahwa Kofani saat ini adalah penyerang muda terbaik di Eropa: "Ya, minat Arsenal itu nyata. Pelatih Mikel Arteta sangat menyukainya dan ada komunikasi langsung antara saya dan klub. Dia adalah pemain bernilai 100 juta euro, dan dengan dia, Arsenal akan memiliki penyerang kelas satu selama sepuluh tahun ke depan."

    Dia menegaskan: "Saat ini, dia adalah penyerang terbaik di bawah usia 21 tahun di Eropa dan yang paling lengkap, cepat, teknis, bertahan dengan baik, dan kuat dalam duel udara."

    Bayer Leverkusen terus bersaing untuk mendapatkan tempat di kompetisi Eropa musim ini, namun Kofani mungkin menjadi talenta terbaru yang dijual klub dengan harga fantastis.