Marc Guehi, Bernardo Silva, & 10 Calon 'Free Agent' TERBAIK Yang Bisa Pindah Mulai Januari 2026

Sekilas mungkin belum ada manuver-manuver transfer yang terlihat bulan ini, tetapi di balik layar, proses lobi dan penjajakan bisa jadi sudah berjalan. Fokus utama tim perekrutan tentu menyusun daftar para pemain yang kontraknya hanya menyisakan enam bulan.

Pemain-pemain ini bertahan di klub masing-masing musim panas lalu, tapi tak kunjung memperbarui kontraknya. Entah karena memang pilihannya demikian, atau memang kata sepakat tak juga tercapai meski sudah melalui negosiasi alot. Pada akhirnya, beberapa nama di bawah mungkin akan memperpanjang kontrak, tetapi mereka sudah bebas menegosiasikan prakontrak dengan klub luar negeri untuk pindah di musim panas.

Lantas, siapa saja pemain paling menarik dipantau? GOAL mengulas tuntas 10 calon free agent terbaik yang bisa hengkang dengan status bebas transfer pada tahun 2026...