Krishan Davis dan Muhammad Zaki

Marc Guehi, Bernardo Silva, & 10 Calon 'Free Agent' TERBAIK Yang Bisa Pindah Mulai Januari 2026

Makin ke sini, bursa transfer Januari makin menjadi periode berhemat. Klub-klub papan atas kini lebih memilih menabung agar bisa belanja besar-besaran di musim panas, alih-alih melakukan manuver agresif di awal tahun. Sebagai gantinya, perhatian banyak direktur olahraga justru tertuju pada pasar free agent, demi mendapatkan pemain kunci tanpa biaya transfer sepeser pun. Saat ini, ada cukup banyak nama besar yang kontraknya akan habis dan bisa didapatkan dengan status bebas transfer di musim panas 2026.

Sekilas mungkin belum ada manuver-manuver transfer yang terlihat bulan ini, tetapi di balik layar, proses lobi dan penjajakan bisa jadi sudah berjalan. Fokus utama tim perekrutan tentu menyusun daftar para pemain yang kontraknya hanya menyisakan enam bulan.

Pemain-pemain ini bertahan di klub masing-masing musim panas lalu, tapi tak kunjung memperbarui kontraknya. Entah karena memang pilihannya demikian, atau memang kata sepakat tak juga tercapai meski sudah melalui negosiasi alot. Pada akhirnya, beberapa nama di bawah mungkin akan memperpanjang kontrak, tetapi mereka sudah bebas menegosiasikan prakontrak dengan klub luar negeri untuk pindah di musim panas.

Lantas, siapa saja pemain paling menarik dipantau? GOAL mengulas tuntas 10 calon free agent terbaik yang bisa hengkang dengan status bebas transfer pada tahun 2026...

  • Ibrahima Konate Liverpool 2025-26Getty

    Ibrahima Konate (Liverpool)

    Liverpool mungkin tak akan terlalu cemas menghadapi kemungkinan kehilangan Ibrahima Konate secara gratis musim panas nanti. Nilai sang bek merosot tajam seiring buruknya upaya The Reds mempertahankan gelar Liga Inggris di paruh pertama musim 2025/26. Padahal, musim lalu Konate merupakan salah satu pilar utama kesuksesan mereka di EPL.

    Musim ini ceritanya berbeda. Serangkaian kesalahan fatal darinya justru ikut menyeret performa tim. Usai pelanggaran ceroboh yang berujung penalti krusial kontra Leeds United, Arne Slot berkata dengan nada sinis: “Sayangnya bagi dia, [Konate] melakukan banyak hal baik, tapi terlalu sering berada di TKP kejahatan.”

    Separah itulah penurunan performa Konate, sampai-sampai spekulasi transfer gratis ke Real Madrid yang sempat terasa 'tinggal menunggu waktu' kini praktis menguap, setelah Los Blancos memutuskan menarik minat mereka terhadap bek Prancis ini. Konate sendiri masih membuka peluang bertahan di Anfield. Pada November ia berkata: “Agen saya masih berdiskusi dengan Liverpool. Semoga keputusan segera diambil sehingga saya bisa mengumumkannya.” Namun hingga kini, ia mengaku belum ditawari kontrak baru.

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bernardo Silva (Manchester City)

    Nama Bernardo Silva hampir selalu muncul di setiap rumor transfer Manchester City dalam beberapa tahun terakhir. Barcelona dan Benfica kerap disebut sebagai pelabuhan berikutnya, dan kali ini kemungkinan itu terasa semakin dekat seiring kontraknya memasuki bulan-bulan terakhir di Etihad.

    Di usia 31 tahun, salah satu prajurit paling setia Pep Guardiola ini tak lagi dijamin menjadi starter untuk The Citizens, terutama setelah mereka mendatangkan sejumlah penyerang muda. Pengaruhnya pun tak sedominan dulu.

    Meski demikian, kualitas Bernardo tetap sangat bernilai, terutama bagi liga yang tempo permainannya lebih lambat dengan lebih banyak penekanan pada kemampuan teknis. Musim panas lalu, bintang Portugal itu sudah memberi sinyal perpisahan setelah sembilan tahun yang gemilang bersama Man City. Ia berkata: “Saya masih punya satu tahun kontrak, jadi jelas saya bisa pergi musim depan.” 

    Pulang ke Benfica akan menjadi transfer yang emosional dan masuk akal, sementara belum bisa dipastikan apakah Barcelona masih meminatinya mengingat usianya yang tak lagi muda, tapi Barca yang sedang kekurangan uang sangat bisa tergoda status bebas transfer. Ketertarikan dari Arab Saudi juga tak bisa diabaikan.

  • Deportivo Alaves v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Antonio Rudiger (Real Madrid)

    Masa depan Antonio Rudiger di Real Madrid kini dipenuhi tanda tanya besar di bawah kepemimpinan Xabi Alonso. Sejak musim panas lalu, beredar klaim bahwa Los Blancos tidak berencana menawarkan perpanjangan kontrak kepada bek timnas Jerman ini. Keraguan itu muncul seiring kekhawatiran terhadap performanya di Piala Dunia Antarklub 2025 serta kondisi fisiknya dalam jangka panjang—kekhawatiran yang terkonfirmasi ketika Rudiger mengalami cedera hamstring pada September dan harus menepi selama tiga bulan.

    Meski demikian, Rudiger langsung kembali dipercaya begitu pulih. Bek berusia 32 tahun itu tercatat menjadi starter dalam lima pertandingan La Liga secara beruntun sejak pulih, terlepas dari laporan yang menyebut ia belum sepenuhnya meyakinkan Alonso sebagai opsi jangka panjang di jantung pertahanan Real Madrid. Sang pelatih disebut lebih memprioritaskan rekrutan anyar Dean Huijsen serta bek timnas Brasil Eder Militao.

    Media Spanyol melaporkan bahwa pembicaraan kontrak yang berjalan alot kini ditunda hingga awal 2026, meski dengan begitu Rudiger jadi sudah bisa bernegosiasi prakontrak dengan klub luar negeri. Sang pemain dikabarkan masih ingin bertahan di Santiago Bernabeu, namun jika pintu itu tertutup, ia diyakini tidak akan kekurangan opsi di tempat lain.

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    John Stones (Manchester City)

    Meski telah menjadi pelayan setia Manchester City hampir selama satu dekade, perjalanan John Stones di Etihad Stadium tak pernah lepas dari bayang-bayang cedera. Dan masalah itu berpotensi menentukan masa depannya bersama klub. Stones sempat kembali ke kondisi bugar setelah musim lalu bahkan mempertimbangkan pensiun, namun pada musim 2025/26 ia lebih sering berperan sebagai pemain pelapis sebelum kembali mengalami cedera paha pada awal Desember.

    “Klub yang akan memutuskan apa yang terbaik untuk John, kita lihat saja bagaimana performanya,” ujar Pep Guardiola pada Oktober lalu. “Saat John fit, dia bagian dari grup inti, dari starting XI, dan di tahun treble dia luar biasa. Tapi sejak itu dia tidak punya konsistensi dalam jumlah pertandingan. Dia terlalu sering cedera, jadi itulah mengapa kami harus menunggu dan melihat.”

    Sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak, dan cedera yang datang di momen krusial ini jelas tidak akan membantu posisi Stones dalam negosiasi ke depannya.

  • FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Leon Goretzka (Bayern Munich)

    Sebagai salah satu pemain paling senior di Bayern Munich, Leon Goretzka sempat terlihat berada di ambang pintu keluar Allianz Arena musim lalu. Namun di bawah arahan Vincent Kompany, gelandang Jerman itu berhasil kembali bersaing memperebutkan tempatnya dan bahkan tetap menjadi starter pada paruh pertama musim 2025/26. Meski demikian, tanda tanya besar masih menyelimuti masa depannya mengingat ia memasuki enam bulan terakhir kontraknya. Ada laporan yang menyebutkan bahwa Die Roten mulai mencari sosok pengganti.

    Peluang Bayern untuk mendapatkan dana transfer dari kepergian sang gelandang kini hampir sepenuhnya lenyap. Sebelumnya, The Bavarians dikabarkan telah memutuskan untuk tidak menawarkan perpanjangan kontrak, meskipun Goretzka, yang kini berusia 30 tahun, menunjukkan perbaikan dalam performa. Kecil kemungkinan ia akan pindah di bursa transfer Januari, karena Kompany ingin mempertahankannya setidaknya untuk sementara waktu. Manchester United terus disebut-sebut sebagai destinasi potensial bagi gelandang Jerman itu, dan spekulasi tersebut hampir pasti akan kembali mencuat kecuali para petinggi Bayern memilih berbalik arah dari sikap mereka saat ini.

  • FC Bayern München v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Serge Gnabry (Bayern Munich)

    Kini menginjak usia 30 tahun, performa Serge Gnabry bersama Bayern Munich dalam beberapa musim terakhir cenderung inkonsisten. Cedera-cedera kecil yang terus mengganggunya perlahan menggerus statusnya sebagai starter. Meski begitu, ia mampu bertahan lebih lama dibanding dua winger senior lain, Kingsley Coman dan Leroy Sane, yang sama-sama hengkang pada musim panas lalu. Itu terjadi meskipun performa Gnabry di musim 2024/25 relatif biasa saja, dengan kontribusi 12 gol di Bundesliga. Angka itu tergolong moderat untuk pemain dengan kualitas dan reputasinya.

    Pada awal musim ini, peluang perpanjangan kontrak nyaris tak terlihat, seiring Gnabry memasuki tahun terakhir dalam masa baktinya. Namun awal musim yang impresif mengubah segalanya. Dengan sembilan kontribusi gol dari 12 penampilan Bundesliga, ia kembali menegaskan perannya sebagai figur penting di Allianz Arena. Performanya tak luput dari perhatian jajaran petinggi klub, dan menurut berbagai laporan, kebangkitan tersebut telah berbuah tawaran kontrak baru yang akan mempertahankannya di Bayern setidaknya untuk dua tahun ke depan.

  • FBL-ITA-SERIE A-TORINO-MILANAFP

    Mike Maignan (AC Milan)

    Ketidakpastian yang terus menyelimuti situasi kontrak Mike Maignan terasa menyimpan banyak makna. Kiper utama AC Milan itu sempat dilaporkan telah mencapai kesepakatan lisan untuk perpanjangan kontrak berdurasi dua tahun pada awal 2025. Namun memasuki Januari, belum ada kejelasan konkret mengenai masa depannya. Penundaan ini disebut-sebut dipicu oleh perombakan struktur internal di San Siro, ditambah kekhawatiran klub terhadap performa sang penjaga gawang pada musim lalu.

    Namun, tak ada asap tanpa api. Maignan nyaris meninggalkan Rossoneri pada bursa transfer pra–Piala Dunia Antarklub di awal Juni, ketika ia hampir pindah ke Chelsea. Sayangnya bagi The Blues, kesepakatan gagal terwujud karena kedua klub tak mampu menyepakati nilai transfer dengan harga miring. Enam bulan berselang, kiper timnas Prancis itu kini sudah bebas bernegosiasi untuk transfer gratis ke klub luar Italia, meskipun Milan bersikeras bahwa mereka masih berencana membuka pembicaraan untuk mempertahankannya. Meski demikian, laporan-laporan terbaru menyebut Maignan tak berniat memperpanjang kontraknya, dan Chelsea diyakini akan kembali mengetuk pintu dalam waktu dekat.

  • Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ruben Neves (Al-Hilal)

    Ruben Neves berada di puncak performanya ketika memutuskan meninggalkan Wolves dan menjadi salah satu pelopor awal gelombang transfer ke Arab Saudi dengan bergabung ke Al-Hilal pada 2023, bersama deretan nama besar lainnya. Setelah dua musim yang sangat berpengaruh di Liga Pro Saudi, termasuk juara liga pada musim 2024/25, gelandang Portugal ini sekarang memasuki enam bulan terakhir kontraknya, setelah menolak tawaran perpanjangan yang hampir pasti bernilai sangat menggiurkan.

    Disebutkan bahwa pemain berusia 28 tahun tersebut bersedia potong gaji demi kembali ke Eropa, di tengah rumor tipis-tipis yang mengaitkannya dengan Manchester United menjelang dibukanya bursa transfer Januari. Opsi pulang ke klub masa kecilnya, Porto, juga kerap disebut sebagai skenario yang mungkin terjadi, meski finansial diyakini akan menjadi kendala besar. Neves sebenarnya bisa ditebus dengan harga relatif murah, sekitar £20 juta, pada Januari ini, meski tuntutan gajinya diyakini tetap berada di level yang sangat tinggi. Namun, tak akan mengejutkan jika ia memilih menghabiskan sisa kontraknya di Al-Hilal dan kemudian memiliki keleluasaan memilih tujuan di antara klub-klub elite Eropa pada musim panas mendatang.

  • Guehi(C)Getty Images

    Marc Guehi (Crystal Palace)

    Setelah drama klasik di menit-menit akhir bursa transfer musim panas, Marc Guehi akhirnya tetap berstatus sebagai pemain Crystal Palace. Pada deadline day, seluruh dunia mengira lulusan akademi Chelsea ini akan berbaju Liverpool di musim 2025/26, setelah The Reds akhirnya bergerak untuk merekrut pemain yang telah mereka pantau sepanjang musim panas. Bahkan, kesepakatan senilai £35 juta antara kedua klub sudah tercapai dan Guehi telah menjalani tes medis. Namun, Palace membatalkan transfer tersebut di detik-detik terakhir setelah gagal menemukan pengganti yang dianggap layak sebelum deadline.

    Sekilas, masa depan bek Inggris itu akan sangat mudah diprediksi setelah Liverpool meletakkan fondasi yang begitu kuat untuk mendatangkannya musim depan. Namun, seiring berjalannya waktu, arah karier Guehi justru semakin kabur—baik soal ke klub mana ia akan berlabuh, maupun kapan dan akankah ia benar-benar meninggalkan Selhurst Park. Liverpool masih diyakini berada di posisi terdepan, tetapi Bayern Munich juga telah melakukan pembicaraan dengannya dan memiliki keuntungan besar berupa peluang untuk menegosiasikan perjanjian prakontrak. Situasi itu bisa memaksa Liverpool untuk kembali menggelontorkan dana £35 juta pada Januari jika mereka ingin memastikan mendapatkan target utama mereka.

  • FC Bayern München v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    Dayot Upamecano (Bayern Munich)

    Ini menjadi satu setengah musim yang benar-benar transformatif bagi Dayot Upamecano di bawah arahan sesama bek legendaris, Vincent Kompany. Bek timnas Prancis ini akhirnya tampak mampu memenuhi potensi besarnya di Bayern Munich, tepat saat ia memasuki fase puncak dalam kariernya. Musim ini, Upamecano membentuk duet yang sangat solid bersama rekrutan anyar Jonathan Tah, dan meski kontraknya kini memasuki enam bulan terakhir, hampir tidak ada indikasi bahwa ia akan hengkang ke mana pun.

    Pada awal Desember, media Jerman melaporkan bahwa Die Roten telah memasuki tahap lanjutan dalam pembicaraan perpanjangan kontrak dengan sang pemain, dengan kesepakatan baru hingga 2030 sedang dipersiapkan untuk bek berusia 27 tahun tersebut. Ketertarikan dari sejumlah klub elite Eropa memang ada, terutama dari Real Madrid dan Liverpool, namun Los Blancos dikabarkan menilai tuntutan gaji Upamecano terlalu tinggi. Kecuali ada perubahan dramatis, Upamecano tampaknya akan tetap menjadi pilar pertahanan Bayern Munich di Allianz Arena untuk beberapa tahun ke depan.

