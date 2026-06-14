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Zinedine ZidaneGetty Images

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Zinedine Zidane harus memilih antara Aljazair dan Prancis di Piala Dunia

Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
World Cup
France vs Senegal
France
Senegal
Z. Zidane
Argentina
Aljazair
AS
Prancis
Senegal

Dia berada di Amerika untuk menghadiri Piala Dunia

Zinedine Zidane, legenda Prancis, saat ini berada di Amerika Serikat untuk menyaksikan Piala Dunia 2026.

Zidane melakukan tur keliling negara tersebut untuk mendukung putranya, Luca, kiper asal Aljazair, yang bersiap menghadapi Argentina dalam pertandingan pembuka Piala Dunia.

 Putranya, Luka, kiper Granada berusia 28 tahun, telah pulih sepenuhnya dari patah rahang, dan memiliki catatan gemilang dengan lima clean sheet dalam tujuh pertandingan, yang memperkuat keputusan Vladimir Petković untuk menurunkannya sebagai starter.

Zinedine Zidane telah memutuskan pertandingan mana yang akan dia hadiri, di antara dua pertandingan Prancis melawan Senegal dan Aljazair melawan Argentina.

Menurut laporan surat kabar "L'Équipe", pelatih potensial timnas Prancis itu memprioritaskan pertandingan "Pejuang Gurun" di Kansas City melawan Argentina, Rabu dini hari mendatang, daripada pertandingan pertama Prancis melawan Senegal, yang dijadwalkan beberapa jam sebelumnya di New Jersey.

World Cup
France crest
France
FRA
Senegal crest
Senegal
SEN
World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Algeria crest
Algeria
ALG

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