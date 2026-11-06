Zinedine Zidane, pelatih kepala timnas Prancis, berbicara dalam konferensi pers yang digelarnya hari Jumat ini seusai mengumumkan daftar pemain keduanya untuk Les Bleus, mengenai alasan taktis yang mendorongnya tidak memanggil Lucas Hernandez, sekaligus memuji perkembangan luar biasa dari talenta Desire Doue, serta mengungkapkan kesedihan mendalam atas insiden tragis yang merenggut nyawa penyerang Spanyol Jesus de Miguel.

Meski tampil dengan level yang kuat bersama Paris Saint-Germain dalam beberapa pekan terakhir, Hernandez tetap keluar dari perhitungan Zidane untuk dua laga menghadapi Italia dan Turki di UEFA Nations League; di mana sang pelatih lebih memilih mengandalkan Lenny Yoro, bersama Adrien Truffert dan Andy Diouf di posisi bek kiri.

Zidane mengomentari keputusan mencoret Hernandez dengan mengatakan, sebagaimana dikutip situs "Foot Mercato": "Tidak, dia tidak terlalu tua untuk berada di timnas Prancis. Ini adalah pilihan dan sayangnya kami harus mengambilnya. Dia ada dalam daftar awal yang terdiri dari 64 pemain, tetapi pada akhirnya saya yang memutuskan pilihan saya. Saya lebih memilih pemain lain untuk pemusatan latihan ini, tetapi pintu tetap terbuka bagi semua orang".

Terkait penampilan menonjol para pemain muda, Zidane melontarkan pujian untuk talenta Paris Saint-Germain, Doue, dengan menegaskan bahwa ia melihat sosok dirinya di awal kariernya: "Seperti semua pemain, saya menyukai mereka semua, tetapi apa yang ditampilkan Desire sejak beberapa waktu terakhir benar-benar luar biasa. Dia pemain muda yang memiliki talenta besar, mendengarkan dengan baik, serta ingin berkembang dan meraih gelar. Saya menyukai apa yang ia tampilkan di dalam lapangan dan saya melihat diri saya sendiri dalam dirinya ketika saya masih menjadi pemain, karena ia selalu berusaha maju dan berkembang bersama rekan-rekannya, dan ia melakukannya dengan sangat baik".

Mengenai pemanfaatan taktis bintang Kylian Mbappe, khususnya dengan absennya Ousmane Dembele akibat cedera, Zidane memastikan posisinya dalam susunan inti setelah ia bermain di sayap kiri pada September lalu: "Kalian mengingat apa yang terjadi pada September, tetapi Kylian juga akan mampu bermain di posisi favoritnya selama jeda internasional ini, di jantung serangan, dan tidak akan ada masalah sama sekali. Ketika saya memanggil seorang pemain, saya selalu ingin melihatnya di posisi favoritnya, perlu diketahui bahwa Kylian memulai kariernya di sayap kiri, lalu bermain di sayap kanan dan di area tengah".

Di sisi lain, pelatih Les Bleus itu menyoroti kabar duka atas meninggalnya penyerang Spanyol Jesus de Miguel, pemain klub Tenerife, dengan mengatakan: "Saya tidak ingin membahas detailnya, saya sangat sedih dan tersentuh hingga merinding. Kami tidak ingin melihat pemandangan seperti ini di lapangan sepak bola, dan inilah satu-satunya pesan yang ingin saya sampaikan. Saya secara khusus sedih untuk keluarganya, dan saya berharap kita tidak akan pernah melihat insiden seperti ini lagi".