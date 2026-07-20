Zidane mempersiapkan “kejutan Mbappé”... dan keputusan penting akan diambil pada bulan September

Laporan media Prancis mengungkapkan bahwa Zinedine Zidane, calon pelatih tim nasional Prancis, telah mulai menyusun strategi teknis dan manajerialnya untuk memimpin “Les Bleus” sebagai pengganti Didier Deschamps, sementara Ketua Federasi Sepak Bola Prancis, Philippe Diallo, menegaskan bahwa legenda Prancis tersebut akan secara resmi menjabat pada akhir Juli ini.

Surat kabar Prancis “L’Équipe” melaporkan bahwa Zidane, pemenang Piala Dunia 1998, lebih memilih mempertahankan Michael Olise di posisi playmaker (nomor 10), sebuah gagasan yang telah ia anut selama beberapa bulan terakhir, sementara Kylian Mbappé mungkin akan mengalami perubahan paling mencolok dalam strategi pelatih baru tersebut, di mana ia akan diharuskan memilih antara posisi penyerang murni atau pindah ke sayap, sebuah keputusan yang diperkirakan akan dibahas selama jeda internasional pertama musim ini.

Zidane mewarisi tim yang telah mencapai semifinal dalam 5 dari 6 turnamen besar terakhir di bawah kepemimpinan Deschamps selama 14 tahun, namun belum meraih gelar pertamanya sejak tahun 2021 di Liga Bangsa-Bangsa Eropa, serta mewarisi warisan taktis berupa formasi 4-2-3-1 yang telah membantu timnas Prancis menemukan keseimbangan baru dalam beberapa bulan terakhir.

Laporan-laporan mengungkapkan bahwa Zidane dan Mbappé, yang telah menjalin hubungan persahabatan selama bertahun-tahun, sebenarnya sedang mempersiapkan kerja sama mereka di masa depan di balik layar; mereka sengaja menghindari penampilan publik apa pun selama Piala Dunia agar tidak mengganggu konsentrasi timnas Prancis, Sementara itu, sang pelatih berusaha berkomunikasi dengan kapten masa depannya dalam berbagai kesempatan tanpa terlalu banyak bicara, berangkat dari keinginan bersama mereka untuk menjaga persiapan tim menjelang turnamen.

Dengan keberadaannya di Madrid, Zidane akan dapat menjaga komunikasi rutin dengan penyerang Real Madrid tersebut sepanjang musim, yang memudahkan dirinya untuk memantau performa bintang utamanya secara dekat dan mengambil keputusan yang tepat mengenai perannya di tim nasional.

Tantangan utama yang dihadapi Zidane diperkirakan akan lebih bersifat manajerial daripada taktis, di mana ia akan berfokus pada kesinambungan seperti yang dilakukannya saat tiba di Real Madrid pada 2016, ketika ia membawa perubahan radikal pada timnya berkat keahliannya dalam mengelola pemain, disertai kemampuannya menyesuaikan hierarki dalam tim dan menyesuaikan taktiknya berdasarkan pemain yang tersedia, terutama di lini tengah.

Tanpa mengabaikan fondasi yang telah dibangun oleh Didier Deschamps, pemenang Liga Champions tiga kali bersama Real Madrid ini akan berupaya mengembangkan tim nasional Prancis dengan mengandalkan inti pemain yang sudah mapan, sambil secara bertahap menerapkan visinya sendiri, dalam upaya mengembalikan tim nasional Prancis ke podium juara setelah bertahun-tahun mengalami kegagalan di turnamen-turnamen besar.