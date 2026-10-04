Di tengah gelombang kritik yang mengepung Cristiano Ronaldo, sang bintang Portugal menemukan dukungan tak terduga dari salah satu nama paling menonjol yang pernah mengukir kejayaan luar biasa bersamanya di Real Madrid, setelah Zinedine Zidane menyampaikan pesan penghargaan kepada mantan pemainnya tersebut, di saat kapten Portugal itu tengah menghadapi salah satu periode paling kontroversial dalam kariernya.

Intensitas perbandingan antara Ronaldo dan Lionel Messi telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, setelah perdebatan secara jelas condong ke pihak bintang Argentina itu, meski sang pemain Portugal terus mengoyak gawang lawan sekalipun rata-rata ketajamannya menurun, demikian menurut situs Prancis "Foot Mercato".

Namun krisis terbaru Ronaldo tidak hanya terkait dengan penampilannya, karena sikapnya bersama timnas Portugal memicu kontroversi luas, terutama setelah ketidakpuasannya terhadap keputusan pelatih Jorge Jesus selama periode jeda internasional. Sebab setelah tampil sebagai starter pada pertandingan pertama, pemain berusia 41 tahun itu tetap duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan kedua.

Ronaldo diperkirakan akan memulai pertandingan ketiga sebagai pemain pengganti, namun ia memutuskan untuk meninggalkan pemusatan latihan timnas, di tengah laporan yang menyebutkan bahwa ia serius memikirkan untuk pensiun dari sepak bola internasional. Dan di tengah kritik yang menerpanya, Zidane hadir memberikan dukungan yang jelas kepadanya, menegaskan penghargaannya terhadap karier Ronaldo serta apa yang telah ia persembahkan selama periode yang mempertemukan keduanya di Real Madrid.









Zidane berkata dalam konferensi pers, pada hari Minggu ini: "Kita harus memuji kariernya yang luar biasa. Saya beruntung memiliki dia bersama saya, karena ia membantu saya meraih banyak gelar. Salut untuk Cristiano! Saya selalu menaruh rasa hormat yang besar kepada setiap orang yang pernah menghabiskan waktu bersama saya."

Kata-kata yang membawa banyak penghargaan dari seorang pelatih yang mengenal Ronaldo dari dekat, dan mungkin menjadi suntikan moral penting bagi sang bintang Portugal di tengah badai yang mengelilingi masa depan internasionalnya.



