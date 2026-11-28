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Penyerang Al-Ittihad asal Maroko, Youssef En-Nesyri, kembali menemukan ketajamannya saat menghadapi Neom. Ia membawa timnya menang 1-0 dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Jumat malam, 27 November, dalam lanjutan pekan ke-13 Liga Pro Saudi di Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal, Jeddah.

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En-Nesyri memulai laga dari bangku cadangan sebelum pelatih Jens Fissing memasukkannya pada awal babak kedua menggantikan penyerang asal Nigeria, Georges Ilenikhena. Penyerang asal Maroko itu pun mendapat kesempatan baru untuk membuktikan kemampuannya membuat perbedaan, meski ia menyia-nyiakan peluang emas pada menit ke-55.

Peluang tersebut berawal dari umpan silang Muhannad Al-Shanqeeti ke depan gawang, tetapi En-Nesyri gagal menjebol gawang karena tembakannya membentur mistar. Andai dimanfaatkan dengan lebih baik, momen itu sebenarnya bisa menggandakan keunggulan lebih awal.

Namun, penyerang asal Maroko itu tidak menyerah. Ia menebus kesalahannya pada menit ke-75 dengan menyambut umpan silang akurat Houssem Aouar dan menyundul bola ke dalam gawang. Gol itu menjadi penentu kemenangan yang memberi Al-Ittihad tiga poin berharga, sehingga mengoleksi 27 poin dan naik ke peringkat keempat klasemen.

Neom, korban favorit En-Nesyri

Gol ke gawang Neom mengakhiri paceklik gol En-Nesyri dalam dua pekan sebelumnya saat menghadapi Al-Diriyah dan Abha. Gol itu juga menambah koleksinya menjadi 8 gol dari 12 pertandingan yang ia jalani di Liga Pro Saudi musim ini, sekaligus menegaskan posisinya sebagai salah satu opsi lini serang yang berpengaruh dalam skuad Al-Ittihad.

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Namun, catatan paling menonjol dalam koleksi gol penyerang asal Maroko itu berkaitan dengan lawan terakhirnya. Menurut data statistik Opta, Neom kini menjadi tim yang paling sering kebobolan oleh En-Nesyri di Liga Pro Saudi, setelah sang pemain mencetak gol ketiganya ke gawang tim tersebut.

En-Nesyri sebelumnya mencetak dua gol saat kedua tim bertemu musim lalu, meski Al-Ittihad kala itu kalah 3-4 pada pekan ke-29. Musim ini, ia kembali membobol gawang Neom dan menegaskan rekor mencetak golnya yang apik saat menghadapi tim tersebut.

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Pengaruh penyerang asal Maroko itu tidak hanya terlihat saat menghadapi Neom. Total golnya di Liga Pro Saudi kini mencapai 14 gol dari 25 pertandingan bersama Al-Ittihad sejak bergabung dengan tim pada awal 2026.

Persaingan di lini depan antara En-Nesyri dan Ilenikhena

Staf kepelatihan Al-Ittihad mengandalkan En-Nesyri dan penyerang asal Nigeria, Georges Ilenikhena, untuk memimpin lini depan. Keduanya bergantian tampil sebagai starter dan masuk dari bangku cadangan sesuai kebutuhan setiap pertandingan.

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Saat menghadapi Neom, En-Nesyri membuktikan bahwa memulai laga dari bangku cadangan tidak membuat pengaruhnya hilang. Ia hanya butuh sekitar 30 menit di babak kedua untuk menentukan hasil pertandingan dan memberi Al-Ittihad kemenangan yang memperkuat posisinya di klasemen, sekaligus menegaskan bahwa ia tetap menjadi salah satu solusi lini serang terpenting bagi tim.