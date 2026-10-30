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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Youssef En-Nesyri memimpin lini serang Al-Ittihad dalam laga melawan Abha

Abha vs Al Ittihad
Abha
Al Ittihad
Saudi Pro League
Y. En-Nesyri
Arab Saudi
Maroko

Bintang Maroko di puncak susunan pemain Al-Ittihad

Pelatih berkebangsaan Jerman, Jens Weißing, mengumumkan susunan pemain resmi timnya untuk menghadapi Abha, Jumat malam ini, dalam laga pekan ke-12 Liga Roshn Saudi untuk profesional. Pada pertandingan tersebut, "Sang Dekan" berusaha untuk melanjutkan pengejaran terhadap tim-tim papan atas.

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Al Ittihad menempati peringkat keempat di klasemen Liga Roshn dengan 23 poin, tertinggal 4 poin dari Al Hilal yang berada di peringkat ketiga, dan 5 poin dari duo pemuncak klasemen Al Nassr dan Al Qadisiyah. Hal ini membuat laga melawan Abha memiliki arti penting dalam perhitungan tim pada fase saat ini.

Pilihan Weißing memunculkan kejutan di lini depan, setelah ia memutuskan untuk menurunkan penyerang Maroko Youssef En-Nesyri dalam susunan inti, sementara pemain Nigeria George Ilenikhena ditempatkan di bangku cadangan, sebuah keputusan mencolok menjelang dimulainya pertandingan.

Pertandingan berikutnya
ITT

ITT

AFC Champions League Elite

02 Nov 2026

ALA

ALA

ABH

ABH

Saudi Pro League

05 Nov 2026

ALS

ALS

Susunan pemain resmi Al Ittihad:

Penjaga gawang: Predrag Rajković.

Pertahanan: Muhannad Al Shanqeeti - Danilo Pereira - Saad Al Mousa - Fares Ayedi.

Tengah: Moukhtar Ali - Richard Ríos - Houssem Aouar - Georginio Wijnaldum.

Serangan: Steven Bergwijn - Youssef En-Nesyri.

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