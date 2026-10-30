Youssef En-Nesyri memimpin lini serang Al-Ittihad dalam laga melawan Abha

Pelatih berkebangsaan Jerman, Jens Weißing, mengumumkan susunan pemain resmi timnya untuk menghadapi Abha, Jumat malam ini, dalam laga pekan ke-12 Liga Roshn Saudi untuk profesional. Pada pertandingan tersebut, "Sang Dekan" berusaha untuk melanjutkan pengejaran terhadap tim-tim papan atas.

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Al Ittihad menempati peringkat keempat di klasemen Liga Roshn dengan 23 poin, tertinggal 4 poin dari Al Hilal yang berada di peringkat ketiga, dan 5 poin dari duo pemuncak klasemen Al Nassr dan Al Qadisiyah. Hal ini membuat laga melawan Abha memiliki arti penting dalam perhitungan tim pada fase saat ini.

Pilihan Weißing memunculkan kejutan di lini depan, setelah ia memutuskan untuk menurunkan penyerang Maroko Youssef En-Nesyri dalam susunan inti, sementara pemain Nigeria George Ilenikhena ditempatkan di bangku cadangan, sebuah keputusan mencolok menjelang dimulainya pertandingan.

Susunan pemain resmi Al Ittihad:

Penjaga gawang: Predrag Rajković.

Pertahanan: Muhannad Al Shanqeeti - Danilo Pereira - Saad Al Mousa - Fares Ayedi.

Tengah: Moukhtar Ali - Richard Ríos - Houssem Aouar - Georginio Wijnaldum.

Serangan: Steven Bergwijn - Youssef En-Nesyri.