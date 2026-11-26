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Penyerang Al-Ittihad asal Maroko, Youssef En-Nesyri, bersiap menghadapi Neom pada Jumat, 27 November, dalam lanjutan pekan ke-13 Liga Roshn. Ia berambisi melanjutkan ketajamannya dan membantu timnya meraih kemenangan baru dalam laga yang baginya menyimpan tantangan pribadi, lebih dari sekadar menambah satu gol ke dalam koleksinya.

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Laga ini memiliki arti khusus bagi penyerang asal Maroko tersebut, yang sudah bersinar saat menghadapi Neom pada musim lalu. Neom pun masuk daftar lawan yang paling sering ia bobol sejak bergabung dengan Al-Ittihad pada Februari 2026. En-Nesyri kini berpeluang mempertebal catatan itu sekaligus mencatatkan rekor gol tersendiri dalam kariernya di Liga Saudi.

Neom Tinggal Satu Gol dari Catatan Negatif Baru

Saat ini Neom berbagi posisi teratas dalam daftar tim yang paling sering kebobolan oleh En-Nesyri, bersama Al-Ettifaq, Al-Faisaly, dan Al-Fayha, setelah penyerang Maroko itu mencetak dua gol ke gawang masing-masing klub tersebut. Dengan demikian, jika ia mampu mencetak gol pada laga Jumat nanti, torehannya melawan Neom akan menjadi tiga gol, sehingga Neom menjadi tim yang paling sering kebobolan olehnya sejak awal kariernya bersama Al-Ittihad di Liga Roshn.

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Ini bukan sekadar soal urutan statistik antarklub, melainkan juga kesempatan bagi En-Nesyri untuk membuktikan kemampuannya meninggalkan jejak berulang kali di hadapan lawan yang berbeda-beda. Apalagi, gol-gol yang ia cetak tidak terpusat pada satu tim tertentu, tetapi tersebar ke sejumlah klub, yang mencerminkan beragamnya korban golnya selama berkarier di Arab Saudi.

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Statistik En-Nesyri: Terus Bersinar bersama Al-Ittihad

Penyerang asal Maroko itu telah menorehkan angka yang mencolok sejak tiba di Al-Ittihad, dengan mencetak 13 gol dalam 24 pertandingan Liga Roshn. Rasio golnya mencerminkan kemampuannya memberikan solusi serangan yang berpengaruh bagi tim.

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Pada musim lalu, En-Nesyri mencetak enam gol dalam 13 pertandingan, sebelum meningkatkan produktivitasnya pada musim ini dengan tujuh gol dari 11 laga. Ia pun menjadi lebih efektif di depan gawang dibandingkan dengan awal kariernya bersama tim.

Gol-gol sang pemain tersebar ke sembilan klub berbeda. Ia mencetak dua gol masing-masing ke gawang Neom, Al-Ettifaq, Al-Faisaly, dan Al-Fayha, sedangkan satu gol masing-masing ia lesakkan ke gawang Al-Hilal, Al-Taawoun, Al-Riyadh, Al-Qadsiah, dan Al-Kholood.

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Angka-angka ini membuat laga melawan Neom semakin penting bagi En-Nesyri, karena melalui pertandingan tersebut ia bisa memisahkan Neom dari tiga lawan lain dalam daftar korban favoritnya, sekaligus terus menambah koleksi golnya musim ini. Di tengah ambisi Al-Ittihad meraih poin dan hasrat sang penyerang Maroko untuk terus menjebol gawang lawan, laga ini akan menjadi kesempatan baru baginya untuk menegaskan nilai serangannya dan menambah jejak dalam perjalanannya di Liga Roshn.