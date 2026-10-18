Yassine Bounou ke River Plate? Mimpi Maroko yang Semakin Dekat Jadi Nyata

Kiper Al Hilal asal Maroko, Yassine Bounou, kembali menjadi bahan spekulasi terkait masa depannya setelah namanya dikaitkan dengan kemungkinan hijrah ke klub Argentina, River Plate, di tengah prediksi kepergian kiper Santiago Beltran ke Eropa. Situasi itu bisa mendorong klub Argentina tersebut mencari kiper berpengalaman untuk mengamankan gawang mereka pada periode mendatang.

Jurnalis Peter Coates mengatakan dalam pernyataannya kepada program "Fi Al Marma" bahwa River Plate mungkin akan mengarah pada perekrutan kiper dengan pengalaman besar. Ia menyebut Bounou sebagai salah satu opsi yang sesuai, namun ia menepis kemungkinan klub Argentina itu bersedia membayar mahar yang besar untuk menuntaskan transfer tersebut.

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Coates menambahkan bahwa kabar yang beredar soal kepindahan kiper Maroko itu masih simpang siur. Sebagian versi menyebut River Plate telah mencapai kesepakatan dengan Bounou, sementara versi lain mengindikasikan bahwa sang kiper hanyalah salah satu nama yang ada di meja klub, dalam daftar yang memuat tiga atau empat opsi.

Jurnalis tersebut menegaskan bahwa pembicaraan soal kesepakatan final antara kedua pihak masih sebatas spekulasi. Ia memastikan informasi yang beredar sejauh ini belum memberikan bukti kuat bahwa Bounou mendekati kepindahan ke klub Argentina itu, sehingga masa depannya masih terbuka bagi lebih dari satu kemungkinan.

Bounou memiliki pengalaman besar di level internasional maupun Eropa, dan ia juga menampilkan performa menonjol bersama Al Hilal sejak bergabung. Hal itu membuatnya menjadi opsi yang menarik bagi klub yang mencari kiper mampu menanggung tekanan dan bersaing memperebutkan gelar.

Namun, terwujudnya transfer apa pun tetap akan bergantung pada sikap Al Hilal, potensi biaya finansial, serta seberapa serius ketertarikan River Plate untuk mendapatkan jasanya.

Dengan demikian, nama Bounou tetap hadir dalam perhitungan klub Argentina tersebut, tanpa konfirmasi resmi mengenai tercapainya kesepakatan antara kedua pihak.

Seiring penantian terhadap masa depan Santiago Beltran, gambaran langkah River Plate di posisi penjaga gawang bisa menjadi lebih jelas pada periode mendatang, termasuk apakah kiper Maroko itu akan berubah dari sekadar opsi yang dipertimbangkan menjadi target nyata bagi klub.