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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Yang Terhebat... Ronaldo mencetak rekor baru yang bersejarah di Piala Dunia

C. Ronaldo
Portugal vs DR Congo
Portugal
DR Congo
World Cup
Portugal
Kongo - Kinshasa
AS

Bintang asal Portugal ini terus mencetak rekor dalam penampilannya yang luar biasa di Piala Dunia

Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal, mencatatkan namanya dengan gemilang dalam sejarah Piala Dunia, melalui penampilannya melawan Republik Demokratik Kongo dalam laga pembuka kedua tim pada edisi 2026 ini.

Pelatih asal Spanyol, Roberto Martínez, memasukkan bintang veteran Portugal tersebut ke dalam susunan pemain inti untuk pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo di Stadion "NRG" pada Rabu malam ini, dalam rangkaian pertandingan pertama Grup 11.

Menurut data dari "Opta", jaringan yang berspesialisasi dalam statistik, Ronaldo kini menjadi pemain tertua di lapangan (kecuali kiper) yang tampil sebagai starter dalam sebuah pertandingan sepanjang sejarah Piala Dunia.

"The Don" akan bermain dalam pertandingan hari ini pada usia 41 tahun dan 132 hari.

World Cup
Portugal crest
Portugal
POR
DR Congo crest
DR Congo
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Selain itu, Ronaldo juga mencatatkan rekor istimewa lainnya dengan menjadi pemain kedua dalam sejarah yang tampil di 6 edisi berbeda turnamen ini, sebuah prestasi yang sebelumnya dicapai oleh kapten Argentina, Lionel Messi, beberapa jam sebelumnya.

"El Don" juga berupaya menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencetak gol di enam edisi berbeda, mengingat ia telah mencetak delapan gol hingga saat ini.

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