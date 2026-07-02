Yang Terbaik di Asia... Tawaran dari Arab Saudi untuk merebut bakat Al-Ittihad

Klub Al-Ittihad menerima tawaran dari salah satu klub Liga Roshen Saudi untuk melepas salah satu pemain berbakatnya selama bursa transfer musim panas mendatang.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa klub Al-Khaloud telah mengajukan tawaran kepada Al-Ittihad untuk merekrut kiper Hamed Al-Shanqiti pada bursa transfer musim panas mendatang.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa tawaran tersebut mencakup peminjaman Al-Shanqiti selama satu musim, dengan opsi pembelian setelah masa peminjaman berakhir.

Situasi masih belum jelas mengenai sikap Al-Ittihad, terutama karena hingga saat ini klub tersebut belum menunjuk manajer teknis baru untuk menggantikan Sergio Conceição asal Portugal, yang diberhentikan dari jabatannya setelah musim lalu berakhir.

Al-Shanqiti dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di klub Al-Ittihad. Pemain berusia 21 tahun ini didatangkan pada musim panas 2024 secara gratis, setelah kontraknya dengan klub sebelumnya, Al-Shabab, berakhir.

Al-Shanqiti meraih penghargaan sebagai kiper terbaik di Kejuaraan Piala Asia U-20 pada tahun 2025, serta masuk dalam nominasi penghargaan pemain muda terbaik di Asia pada tahun lalu.