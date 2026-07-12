Yang paling menonjol di semifinal Piala Dunia: Prancis imbang dengan Brasil... dan Jerman jauh di puncak

Daftar tim yang lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 kini lengkap, setelah Argentina menyusul Prancis, Spanyol, dan Inggris, berkat kemenangan mereka atas Swiss dengan skor 3-1 pada babak perempat final, Minggu pagi tadi.

Dua pertandingan di babak semifinal akan mempertemukan Prancis melawan Spanyol, sementara Argentina akan berhadapan dengan Inggris, dalam dua laga yang dinantikan untuk menentukan dua tim yang akan melaju ke final.

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Menurut situs "stats foot" Prancis, timnas Argentina kini telah mencatatkan 6 kali penampilan di babak semifinal Piala Dunia, sehingga memperkuat posisinya sebagai salah satu tim dengan penampilan terbanyak di babak ini sepanjang sejarah turnamen.

Timnas Jerman memimpin daftar tersebut dengan 12 kali penampilan di babak semifinal, diikuti Brasil dan Prancis masing-masing dengan 8 kali penampilan, kemudian Italia dengan 7 kali, dan Argentina dengan 6 kali, sementara Uruguay dan Inggris berbagi posisi berikutnya dengan masing-masing 4 kali penampilan.

Jerman tersingkir dari Piala Dunia kali ini setelah kalah dari Paraguay melalui adu penalti pada babak 32 besar, sedangkan Brasil tersingkir setelah dikalahkan Norwegia (2-1) di babak perempat final.



