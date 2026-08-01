Klub Inggris Arsenal masuk dengan kuat dalam perburuan untuk mendatangkan bintang Brasil Vinicius Junior, dalam sebuah transaksi yang bisa mengguncang pasar transfer musim panas, di tengah rumitnya masa depan sang pemain bersama Real Madrid yang kontraknya berakhir pada musim panas 2027.

Surat kabar Inggris "The Athletic" mengungkap bahwa The Gunners telah memfinalkan tawaran resmi mereka kepada klub kerajaan itu senilai 145 juta euro, di antaranya 135 juta sebagai nilai tetap ditambah variabel lainnya, dalam upaya serius untuk merekrut winger Brasil berusia 26 tahun tersebut.

Jurnalis David Ornstein mengabarkan bahwa Vinicius menunjukkan keterbukaan terhadap gagasan pindah ke Liga Primer Inggris, dalam perkembangan mencolok yang menempatkan Real Madrid di hadapan dilema nyata terkait masa depan salah satu bintang terkemukanya.

Sebelumnya, laporan-laporan Inggris telah mengisyaratkan tercapainya kesepakatan awal antara Arsenal dan agensi Roc Nation, yang mewakili sang pemain, di mana klub London itu berniat menawarkan kontrak terbesar dalam sejarahnya untuk memikat bintang Brasil tersebut, menurut yang disebutkan surat kabar "The Sun".

Real Madrid menghadapi situasi genting, sebab mereka belum menerima jawaban apa pun dari Vinicius atas tawaran perpanjangan yang diajukan kepadanya sejak setahun penuh, sesuatu yang menempatkan klub di hadapan pilihan-pilihan sulit: menerima tawaran murah hati Inggris tersebut, atau mengambil risiko kehilangan sang pemain secara cuma-cuma beberapa bulan lagi ketika ia menjadi bebas untuk bernegosiasi dengan klub-klub lain.

Pertanyaan terbesar pun tetap ada: apakah klub kerajaan itu akan menerima untuk melepas duet serangan utamanya, Vinicius dan Mbappe yang juga tersisa satu tahun dalam kontraknya, atau akan berusaha meyakinkan bintang Brasil itu untuk bertahan meski negosiasi perpanjangan tersendat sejak beberapa bulan?