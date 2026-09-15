Komite Teknis Wasit Federasi Sepakbola Spanyol menunjuk wasit Miguel Angel Ortiz Arias untuk memimpin laga derby yang dinanti pada Minggu mendatang antara Atletico Madrid dan Real Madrid; menjadikannya pemimpin duel besar pertama di musim baru, dalam sebuah keputusan yang membawa makna historis dan luar biasa bagi perwasitan Spanyol.

Ini akan menjadi kali pertama dalam sejarah Liga Spanyol seorang wasit yang berasal dari kota Madrid memimpin pertandingan derby yang mempertemukan Atletico dan Real; penunjukan bersejarah ini datang setelah keputusan yang diambil oleh Komite Teknis Wasit "CTA" musim lalu untuk menghapus kriteria "distribusi geografis dan regional", yaitu kriteria yang selama bertahun-tahun melarang setiap wasit yang berasal dari federasi regional yang sama dengan salah satu tim yang bertanding untuk memimpin laga mereka, demikian menurut surat kabar "Marca" Spanyol.

Ortiz Arias sebelumnya telah membuka jalan bagi penerapan perubahan prosedural ini pada musim lalu ketika ia memimpin pertandingan Getafe dan Rayo Vallecano, sebagai preseden perwasitan pertama antara dua tim yang berasal dari komunitas regional Madrid, yang kemudian diikuti oleh wasit Munuera Montero dengan memimpin derby Sevilla di stadion Sanchez Pizjuan.

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Dengan keputusan ini, Komite Teknis Wasit mengambil satu langkah tambahan yang lebih berani dengan menyerahkan derby ibu kota terbesar kepada seorang wasit asal Madrid, sehingga meruntuhkan penghalang bersejarah yang telah lama bertahan dalam mekanisme penunjukan wasit di sepakbola Spanyol.

Perlu dicatat bahwa Real Madrid menempati peringkat kedua di klasemen Liga Spanyol dengan raihan 12 poin dari 5 pekan dan berselisih 3 poin dari Barcelona yang memuncaki klasemen, sementara Atletico berada di peringkat kelima dengan raihan 10 poin.