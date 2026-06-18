Yamal sudah siap... Spanyol meneliti "katup pengaman" hijau Saudi dengan cermat

Salah satu bintang tim nasional Saudi menjadi sorotan media Spanyol selama sesi latihan tim "Al-Akhdar" di Stadion "Q2" di kota Austin, Amerika Serikat, sebagai persiapan menghadapi laga yang dinantikan melawan "La Roja" dalam pertandingan putaran kedua fase grup Piala Dunia 2026.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi mengonfirmasi bahwa koresponden stasiun televisi resmi Spanyol "TVE" menanyakan kondisi fisik kiper timnas Arab Saudi, Mohammed Al-Owais, menyusul kabar yang menyebutkan bahwa ia hanya melakukan latihan pemulihan selama dua hari terakhir setelah pertandingan melawan Uruguay pada putaran pertama.

Perhatian dari pihak Spanyol ini muncul sebagai reaksi wajar atas penampilan menonjol yang ditunjukkan Al-Owais saat melawan Uruguay, di mana ia melakukan sembilan penyelamatan, mencatatkan jumlah penyelamatan terbanyak oleh seorang kiper sejak dimulainya turnamen.

Ia juga menyebutkan bahwa koresponden Spanyol tersebut menjawab pertanyaan para jurnalis Saudi dengan menegaskan kesiapan dua bintang muda, Lamine Yamal dan Nico Williams, untuk turun sebagai starter, sekaligus memperingatkan betapa sulitnya menghadapi kecepatan luar biasa dan pergerakan berbahaya mereka di kedua sayap.

Pertandingan antara Arab Saudi dan Spanyol akan digelar pada Minggu malam mendatang di Stadion Mercedes-Benz di Atlanta, Georgia, dan dipimpin oleh wasit asal Brasil, Rafael Klaus.

Perlu dicatat bahwa “Al-Akhdar” bermain imbang 1-1 dengan Uruguay pada putaran pertama, sementara pertandingan Spanyol melawan Cape Verde berakhir imbang tanpa gol 0-0.