Observatorium Rasisme dan Xenofobia Spanyol memantau hampir 55 ribu pesan kebencian di media sosial selama periode Piala Dunia terakhir, yang terutama menyasar para pemain timnas Prancis serta bintang Spanyol Lamine Yamal, dalam sebuah fenomena mengkhawatirkan yang mengungkap pemanfaatan ajang olahraga besar untuk menyebarkan prasangka rasis dan retorika penyingkiran.

Kementerian Inklusi, Jaminan Sosial, dan Migrasi Spanyol mengumumkan dalam pernyataan resmi kemarin, Senin, bahwa 52% dari pesan kebencian yang terpantau antara 11 Juni dan 21 Juli lalu berkaitan langsung dengan ajang olahraga besar yang berlangsung pada periode tersebut, yang mencerminkan besarnya polarisasi dan permusuhan yang mengiringi kompetisi.

Observatorium tersebut menyoroti besarnya konten permusuhan yang ditujukan kepada Yamal, pemain berdarah Spanyol dan Maroko dari pihak ayahnya serta Guinea Ekuatorial dari pihak ibunya, di mana ia menerima komentar-komentar diskriminatif yang berkaitan dengan asal-usul dan identitasnya, sementara timnas Prancis menjadi sasaran karena jumlah pemainnya yang memiliki asal-usul atau keturunan asing, dalam serangan-serangan rasis yang terorganisasi melalui platform media sosial.

Laga final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina menjadi pemicu eskalasi berbahaya dalam retorika kebencian, karena meskipun serangan terhadap warga Amerika berdarah Spanyol hanya mencakup 15% dari total, serangan itu meningkat secara mencolok selama laga tersebut, yang mencerminkan keterkaitan antara kekerasan verbal dengan momen-momen olahraga yang menentukan.

Kelompok utama yang menjadi sasaran, dengan persentase 66% dari pesan-pesan tersebut, adalah penduduk Afrika Utara, khususnya terkait dengan timnas Maroko, sementara 13% dari konten yang dilaporkan ditujukan terhadap kaum Muslim, dalam retorika yang mereproduksi stereotip dan wacana penyingkiran yang menyasar identitas keagamaan dan etnis.

Laporan tersebut mengungkap bahwa 74% pesan mengandung konten yang menyerang martabat kelompok-kelompok yang menjadi sasaran dengan cara mencabut kemanusiaan mereka, sementara 50% dari total menggunakan bahasa kekerasan yang terang-terangan, dan 14% menyerukan agresi langsung, sebagai indikasi berbahaya atas meningkatnya retorika kebencian digital.

Observatorium tersebut menunjukkan bahwa 40% dari retorika tersebut menyebut para imigran atau orang-orang berdarah asing sebagai "beban" atau "keterbelakangan" bagi masyarakat, sementara 15% di antaranya menyerukan pengusiran warga-warga tersebut dari tanah Spanyol, dalam retorika penyingkiran yang melampaui batas kritik olahraga menuju hasutan rasis secara langsung.