"Ya, itu benar": Mantan bos Ballon d'Or ungkap upaya penyuapan

Dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol Marca, Ferre mengakui bahwa ia pernah disuap. "Ya, itu benar. Seorang agen ingin bertemu dengan saya. Pemainnya tentu saja dinominasikan. Setelah menjelaskan jasa-jasanya dan memujinya kepada saya, dia bertanya apakah saya bisa - dalam tanda kutip - 'menjual' pencalonannya kepada juri," katanya.

Ferre, yang menjabat sebagai pemimpin redaksi France Football selama 30 tahun, menolak tawaran tersebut. "Lalu saya harus meninggalkan meja sebentar untuk menerima panggilan telepon. Ketika saya kembali, agen itu sudah menghilang. Namun, ada sebuah amplop di atas meja. Saya mengambilnya dan menyerahkannya di resepsionis. Saya tidak tahu apa isinya," tegasnya.

Namun, Ferre tidak mengungkap tahun terjadinya upaya penyuapan tersebut.

Pembicaraan istimewa dengan Luka Modric dan Karim Benzema

Pria Prancis itu juga menceritakan dua panggilan kepada para pemenang yang masih ia ingat. Di satu sisi, ia memberi gambaran tentang percakapannya dengan Luka Modric, yang memenangkan Ballon d'Or 2018. "Saya memberi tahu dia bahwa dia menang. Tiba-tiba suasana hening di ujung telepon sana. Lalu dia menangis dan mengatakan kepada saya bahwa itu luar biasa."

Di sisi lain, Ferre mengaku heran dengan reaksi Karim Benzema pada 2022. "Yang mengejutkan saya adalah betapa dingin reaksinya, seolah itu tidak terlalu penting baginya. Beberapa hari kemudian dia meminta maaf dan menjelaskan kepada saya apa yang terjadi. Dia bilang dia sedang berbaring di meja perawatan dan mendapat pijatan. Dia ingin berteriak, tetapi tidak bisa, karena dia dikelilingi rekan-rekan setimnya dan tahu bahwa dia harus menyimpan rahasia itu untuk dirinya sendiri."

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Siapa yang akan memenangkan Ballon d'Or tahun ini?

Tahun ini, Harry Kane (FC Bayern München), Lamine Yamal (FC Barcelona), dan Kylian Mbappe (Real Madrid) termasuk di antara para favorit untuk Ballon d'Or, yang akan diberikan pada 26 Oktober. Dua nama terakhir telah memosisikan diri mereka untuk penghargaan itu dalam beberapa pekan terakhir dengan glorifikasi diri yang meragukan.

Sebuah tindakan yang belum lama ini dikritik Ferre. "Para pemilih tidak naif. Mereka memiliki pengalaman dan penilaian yang diperlukan untuk menaksir dan menilai seorang pemain tanpa harus mendengar sepuluh atau lima belas kali bahwa dia adalah yang terbaik," katanya kepada Le Parisien dan menegaskan: "Ketika saya mengatakan bahwa Ballon d'Or bisa hilang di level komunikasi, maksud saya adalah seorang pemain tampil dengan cara yang tidak menyenangkan di sorotan publik dan memberi kesan kepada para pemilih bahwa mereka sedang didorong menuju sebuah keputusan. Kegaduhan semacam ini, yang direkayasa oleh sebagian orang, pada akhirnya bisa mengganggu para pemilih. Karena pada titik itu, manipulasi menjadi cukup jelas."