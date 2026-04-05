Wim Kieft tercengang: 'Dia memang ikon, tapi dia sudah tidak memberikan apa-apa lagi, sama sekali!'

Dalam acara Studio Voetbal pada Minggu malam, Liverpool mendapat kritikan tajam setelah menderita kekalahan telak di perempat final Piala FA. Tim asuhan Arne Slot kalah 4-0 di kandang Manchester City dan tampil sangat lemah. Para analis mengungkapkan kekhawatiran besar, baik terkait lini serang maupun pertahanan.

Liverpool menerima pukulan telak di Etihad Stadium. Erling Haaland menjadi bintang utama dengan mencetak hat-trick, sementara Mohamed Salah bahkan gagal mengeksekusi penalti. Tim asuhan Slot awalnya tampil cukup baik, namun setelah jeda babak pertama, performa mereka benar-benar anjlok.

Boudewijn Zenden menyoroti masalah struktural di Liverpool dalam siarannya. “Sepak bola itu sederhana: jika kamu mencetak satu gol lebih banyak, itu sudah cukup. Tapi jika kamu tidak mencetak gol dan pertahananmu seperti kue keju, maka kamu akan mengalami masalah.” Menurut mantan pemain sayap tersebut, saat ini tim kekurangan stabilitas.

Zenden melihat beberapa pemain tampil di bawah standar. “Haaland mencetak tiga gol, Konaté terlihat tidak bagus, Van Dijk juga tidak oke. Gomez salah posisi saat bertahan, terlalu banyak hal yang terjadi.”

Rafael van der Vaart melihat kontras besar dengan musim lalu di tim Slot. “Tahun lalu sering kali beruntung, di menit terakhir. Lalu kamu bilang: itu tidak mungkin kebetulan. Tapi sepak bola juga butuh sedikit keberuntungan dan sekarang semuanya tidak berpihak.” Menurutnya, kini jelas betapa tipisnya marginnya.

Wim Kieft terutama mengkritik Salah, yang kembali mengecewakan. “Saya mengerti dia adalah ikon, tapi dia tidak memberikan apa-apa lagi. Nol.” Analis itu secara terbuka mempertanyakan apakah penyerang itu masih pantas berada di starting line-up. “Saya benar-benar mengerti kesulitan itu, karena dia adalah ikon, dan mungkin Anda takut semuanya akan runtuh setelah itu.”

Kieft terkejut dengan penurunan performa pemain Mesir itu yang begitu drastis. “Mungkinkah tiba-tiba semuanya sudah berakhir? Bahwa kamu sudah terlalu tua dan tidak bisa lagi?” Van der Vaart menambahkan bahwa Salah kehilangan daya ledaknya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Arno Vermeulen menutup pembicaraan dengan kekhawatiran terkait Virgil van Dijk menjelang Piala Dunia. “Koeman pasti khawatir soal Van Dijk. Jika melihat kecepatan penyerang City dan cara Van Dijk bergerak, maka di Piala Dunia tidak boleh memberi ruang terlalu banyak.”