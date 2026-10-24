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Bolton Wanderers v Middlesbrough - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Will Lankshear Tembus Dua Digit Gol di Championship, Middlesbrough Bantai Bolton Wanderers 5-1 dan Puncaki Klasemen

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Penyerang Middlesbrough Will Lankshear mencetak dua gol dan menjadi pemain pertama di Championship yang mencapai dua digit gol musim ini saat timnya menghancurkan Bolton Wanderers 5-1 pada Jumat. Tim tamu asuhan Kim Hellberg, yang produktif mencetak gol, tampil dominan di Toughsheet Community Stadium untuk naik ke puncak klasemen divisi kedua.

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Striker tajam pimpin pesta gol di kandang lawan

Lankshear, rekrutan musim panas senilai £10 juta, kini mengoleksi 11 gol liga dalam 12 pertandingan dan 13 gol di semua kompetisi. Middlesbrough melibas Bolton, yang sebelumnya meraih 10 poin dari lima laga terakhir, termasuk kemenangan di kandang Wolves. Mantan pemain sayap Bolton Wanderers, Amario Cozier-Duberry, mencatatkan satu gol dan satu assist setelah Aidan Morris membuka keunggulan. Lewis Brunt kemudian mencetak gol bunuh diri sebelum Theo Bair membalas.

Tim tamu mendominasi babak pertama

Middlesbrough melepaskan 20 tembakan pada babak pertama, rekor Championship musim ini, dan memecah kebuntuan pada menit ke-13, hanya 26 detik setelah Radek Vitek menangkap tembakan lemah Ruben Rodrigues. Setelah menyerang dari sisi kiri lalu mengalihkan permainan ke kanan, Cozier-Duberry, yang membantu Bolton promosi dari League One musim lalu, mengirim umpan silang yang dituntaskan Morris dari jarak sekitar 4,6 meter.

Vitek kemudian menepis tembakan Rodrigues dari jarak sekitar 18 meter, sementara pemain internasional Republik Irlandia Gavin Bazunu menggagalkan peluang Cozier-Duberry dan Lankshear. Pada menit ke-31, Tommy Conway mengirim umpan mendatar yang disontek Lankshear ke gawang. Delapan menit kemudian, Sebastian Berhalter mengirim sepak pojok yang keliru diberikan karena bola terakhir menyentuh Conway. Sundulan Adilson Malanda lalu berbelok setelah mengenai Brunt dan masuk ke gawang.

Berbicara kepada BBC Radio Tees, manajer Middlesbrough Hellberg mengatakan: "Saya sangat senang dengan penampilan kami. Kami tim yang menyerang dan kami percaya diri. Bolton juga patut mendapat pujian karena mereka berusaha bermain, tampil agresif, dan menguasai pertandingan, sesuatu yang saya sukai.

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"Dengan begitu, pertandingan bisa berjalan terbuka. Bagi yang menonton, inilah mengapa sepakbola bisa berlangsung saling serang, dan kami mencetak beberapa gol yang benar-benar luar biasa."

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Penyelesaian akhir tajam pastikan kemenangan telak

Meski Gaizka Larrazabal memberi umpan kepada Bair untuk memperkecil ketertinggalan pada menit kedua waktu tambahan babak pertama, dan Bazunu kembali menggagalkan peluang Lankshear setelah jeda, tim tamu tetap memegang kendali penuh. Cozier-Duberry melepaskan tembakan keras dengan kaki kanan, yang bukan kaki dominannya, ke bagian atas gawang pada menit ke-73 sebelum Lankshear menuntaskan serangan balik cepat dari jarak dekat.

Merefleksikan penampilan timnya, Hellberg menambahkan: "Saya sangat senang dengan kemenangan ini dan cara kami bermain. Menurut saya para pemain tampil sangat baik, dan itu benar-benar luar biasa. Soal gol-golnya, menurut saya ada keindahan dalam cara kami bermain, betapa bagusnya kami di sekitar kotak penalti, dan banyaknya peluang yang kami ciptakan. Kami juga menciptakan sejumlah peluang berkualitas tinggi. Begitu banyak pemain berkontribusi, termasuk lima pemain dari bangku cadangan, yang juga sangat positif. Bisa menikmati semua itu di hadapan suporter kami yang datang ke laga tandang sungguh luar biasa."

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Kelemahan lini belakang perlu segera dibenahi

Meski ketajaman serangan Middlesbrough telah membawa pemain andalan berusia 21 tahun itu dan rekan-rekan setimnya ke puncak klasemen di tengah Badai Austen, memperkuat lini belakang tetap penting bagi upaya mereka meraih promosi ke Premier League. Gol yang mereka kebobolan sebelum turun minum membuat Middlesbrough kini telah kemasukan 17 gol di liga musim ini dan baru mencatatkan dua laga tanpa kebobolan. Sementara itu, Bolton, yang kalah telak, harus segera bangkit untuk menemukan kembali momentum mereka setelah kekalahan berat pada Jumat.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.