Wesley Sneijder memberikan saran penting kepada Virgil van Dijk setelah laga Arsenal melawan Atlético Madrid

Analis Ziggo Sport, Wesley Sneijder dan Toby Alderweireld, memuji penampilan Viktor Gyökeres pada Selasa lalu di semifinal Liga Champions melawan Atlético Madrid (1-0). Pemain asal Swedia itu memang tidak mencetak gol, tetapi tetap menjadi ancaman konstan bagi pertahanan tim Spanyol tersebut. Meskipun demikian, Sneijder merasa tahu cara mengimbangi pemain Swedia itu.

"Dia bermain bagus," kata Alderweireld. "Dia kuat, mampu menguasai bola dengan baik. Memiliki stamina yang tinggi. Memang terlihat bahwa kemampuan teknisnya belum sekelas striker top sejati, tapi dia memiliki hal-hal lain yang dibutuhkan."

Gyökeres membuang peluang emas pada menit ke-66, dengan melepaskan tembakan melebar setelah menerima umpan silang dari sisi kiri. Dengan demikian, penyerang tersebut gagal menambah skor menjadi 2-0, namun Arsenal tetap bertahan, mempertahankan keunggulan 1-0, dan lolos ke final Liga Champions.

"Kesempatan ini memang tidak mudah, tapi tembakannya harus mengarah ke gawang. Dia gagal melakukannya. Namun, dia sangat penting bagi Arsenal malam ini, dia benar-benar memberi tekanan pada pertahanan lawan. Seorang penyerang yang sangat serba bisa," kata mantan bek tengah rival abadi Arsenal, Tottenham Hotspur.

Gyökeres akan berhadapan dengan timnas Belanda di Piala Dunia pada 20 Juni, hari yang istimewa bagi Swedia. Apakah Oranje akan kesulitan menghadapi Gyökeres? "Ya, jika kamu bermain seperti Pubill, bek Atlético," jawab Sneijder.

"Dia selalu menantangnya. Ya, kamu pasti kalah. Kami di atas (di studio, red.) juga sudah bilang satu sama lain: 'Jaga jarak saja!' Dia pasti menang dalam duel itu, itu yang dia inginkan. Dia ingin merasakan kehadiranmu, lalu dia berputar, melemparkan tubuhnya, dan dia sudah pergi."

"Jangan lakukan itu! Biarkan dia berputar, dan baru setelah itu kamu harus mendekatinya. Banyak bek—bukan bek yang paling cerdas—yang melakukan kesalahan di situ. Jadi, Virgil: jaga jarak!", tutup Sneijder sambil memberi saran kepada kapten tim Oranje.