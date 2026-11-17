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Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Manchester United, Wayne Rooney, buka suara tentang pergulatan kesehatan mental yang dialaminya saat bermain di Old Trafford. Meski meraih kesuksesan besar di lapangan, mantan kapten Inggris itu mengaku pernah sampai pada titik ketika ia mempertimbangkan untuk mengakhiri hidupnya.

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Rooney ceritakan pergulatan yang ia sembunyikan di luar lapangan

Berbicara dalam siniar Life At The Midpoint with Gabby Logan, mantan penyerang Inggris itu menjelaskan bahwa kehidupan pribadinya sangat berbeda dari penampilannya yang konsisten di lapangan. Saat itu, Rooney baru menikah dan telah menjadi ayah bagi putra sulungnya, Kai, tetapi ia tengah mengalami kesulitan di luar lapangan.

Pada masa-masa terberatnya, ia menghabiskan hingga dua hari berturut-turut untuk minum alkohol di rumah dan bersembunyi agar Kai tidak melihatnya dalam keadaan seperti itu.

Menghindari orang lain hingga mencapai titik terendah

Rooney sepenuhnya menghindari tempat-tempat umum dan hanya merasa nyaman ketika bermain sepakbola.

"Jika melihat ke belakang, saya bisa mengatakan bahwa saya egois, tetapi saya tahu saya sedang mengalami sesuatu yang sangat sulit saya hadapi. Saya juga tidak ingin Kai melihat saya seperti itu, jadi itulah alasan saya bersembunyi," kata Rooney.

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"Saya sampai pada titik ketika saya mempertimbangkan bunuh diri. Saya tidak ingin berada di dekat siapa pun. Saya tidak ingin bertemu orang-orang di jalan. Saya tidak ingin masuk ke toko. Saya selalu merasa nyaman di lapangan sepakbola, tetapi saya benar-benar kesulitan menghadapi segala hal lainnya."

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Tekanan untuk menyembunyikan kelemahan di puncak karier

Pencetak gol terbanyak sepanjang masa United itu berusaha menyembunyikan pergulatannya saat berada di puncak karier bersama Manchester United. "Anda tidak ingin menunjukkan kelemahan, jadi Anda mencoba menutupinya," tambahnya. "Meski saya tahu keadaan saya saat itu, sulit untuk benar-benar mengakuinya karena saya merasa hal itu membuat saya kurang jantan."

Untuk memahami apa yang sedang dialaminya, Rooney menjalani terapi pada masa yang seharusnya menjadi masa paling membahagiakan baginya. Ia melanjutkan: "Saya berbicara dengan seorang terapis untuk mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada diri saya. Jika melihat ke belakang, saat itu saya mungkin berada di puncak karier, baru memiliki seorang putra kecil dan baru menikah. Seharusnya itu menjadi masa paling membahagiakan dalam hidup saya, tetapi kenyataannya tidak. Itu mungkin masa terendah karena tindakan egois yang saya lakukan."

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Rooney juga menyebut istrinya, Coleen, sangat berjasa membantunya melewati keadaan itu. "Coleen sangat membantu saya. Ia bisa saja meninggalkan saya, begitu buruknya keadaan saat itu, tetapi ia tetap mendampingi dan membantu saya melewatinya," katanya.

Bagaimana dukungan membantu Rooney melewati krisis

Dengan mengakui keadaannya alih-alih terus bersembunyi, Rooney dapat menghadapi masalah yang selama ini ia tutupi. Melalui sesi-sesi bersama terapis dan keputusan Coleen untuk tetap mendampinginya, ia berhasil melewati masa itu dan keluar dari keterasingan yang menandai titik terendahnya.