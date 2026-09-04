Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Watkins pimpin lini serang Al Hilal di derbi kontra Al Shabab, dan ini kondisi Martinelli

Al Shabab vs Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
Saudi Pro League
O. Watkins
G. Martinelli
S. Inzaghi
Arab Saudi
Inggris
Brasil
Italia

Inzaghi mengumumkan susunan pemain Al Zaeem

Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menangani Al Hilal, memutuskan untuk memainkan penyerang barunya asal Inggris, Ollie Watkins, dalam susunan pemain utama untuk pertandingan melawan Al Shabab di Liga Roshn Saudi.

Al Hilal akan bertandang ke markas Al Shabab, hari Jumat ini, di Stadion SHG Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan kelima Liga Roshn.

Inzaghi mengumumkan susunan pemain utama untuk derbi ini, di mana Watkins memimpin lini depan untuk pertama kalinya, setelah tampil sebagai pemain pengganti dan mencetak gol dalam kemenangan 3-0 atas Al Ahli, Selasa lalu, pada pekan ketiga.

Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiketmu sekarang!

Penyerang Inggris itu akan bermain berdampingan dengan winger Belanda Crysencio Summerville dan Sultan Al Mundish, sementara pemain Brasil Gabriel Martinelli, rekrutan baru dari Arsenal, akan duduk di bangku cadangan.

Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Neom SC crest
Neom SC
NEO
Saudi Pro League
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS

Pelatih Italia itu juga mengembalikan pemainnya, Mohamed Kanno, ke lini tengah, berdampingan dengan pemain Serbia Sergej Milinkovic-Savic dan pemain Portugal Ruben Neves, sekaligus mengembalikan Nasser Al Dawsari ke bangku cadangan.

Adapun lini pertahanan menampilkan duet Hassan Tambakti dan Muteb Al Harbi sebagai pemain inti, guna menutupi absennya bek Ali Lajami dan bek sayap Prancis Theo Hernandez akibat cedera.

Perlu dicatat bahwa Al Hilal memasuki derbi ini dengan menempati puncak klasemen Liga Saudi dengan raihan 12 poin, unggul selisih gol atas Al Nassr yang menempati peringkat kedua, sementara Al Shabab menempati peringkat ketiga belas dengan raihan 3 poin.

Berikut susunan pemain Al Hilal:

  • Penjaga gawang: Yassine Bounou
  • Lini pertahanan: Mohammed Al Mahzari - Kalidou Koulibaly - Hassan Tambakti - Muteb Al Harbi
  • Lini tengah: Mohamed Kanno - Sergej Milinkovic-Savic - Ruben Neves
  • Lini depan: Sultan Al Mundish - Ollie Watkins - Crysencio Summerville
Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google