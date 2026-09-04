Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menangani Al Hilal, memutuskan untuk memainkan penyerang barunya asal Inggris, Ollie Watkins, dalam susunan pemain utama untuk pertandingan melawan Al Shabab di Liga Roshn Saudi.

Al Hilal akan bertandang ke markas Al Shabab, hari Jumat ini, di Stadion SHG Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan kelima Liga Roshn.

Inzaghi mengumumkan susunan pemain utama untuk derbi ini, di mana Watkins memimpin lini depan untuk pertama kalinya, setelah tampil sebagai pemain pengganti dan mencetak gol dalam kemenangan 3-0 atas Al Ahli, Selasa lalu, pada pekan ketiga.

Penyerang Inggris itu akan bermain berdampingan dengan winger Belanda Crysencio Summerville dan Sultan Al Mundish, sementara pemain Brasil Gabriel Martinelli, rekrutan baru dari Arsenal, akan duduk di bangku cadangan.

Pelatih Italia itu juga mengembalikan pemainnya, Mohamed Kanno, ke lini tengah, berdampingan dengan pemain Serbia Sergej Milinkovic-Savic dan pemain Portugal Ruben Neves, sekaligus mengembalikan Nasser Al Dawsari ke bangku cadangan.

Adapun lini pertahanan menampilkan duet Hassan Tambakti dan Muteb Al Harbi sebagai pemain inti, guna menutupi absennya bek Ali Lajami dan bek sayap Prancis Theo Hernandez akibat cedera.

Perlu dicatat bahwa Al Hilal memasuki derbi ini dengan menempati puncak klasemen Liga Saudi dengan raihan 12 poin, unggul selisih gol atas Al Nassr yang menempati peringkat kedua, sementara Al Shabab menempati peringkat ketiga belas dengan raihan 3 poin.

Berikut susunan pemain Al Hilal: