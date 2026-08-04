Pewarta olahraga Arab Saudi, Waleed Al-Farraj, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap timnas Arab Saudi menjelang kembalinya ke ajang resmi pada periode mendatang.

Timnas Arab Saudi tersingkir dari babak grup Piala Dunia 2026, setelah menjadi juru kunci Grup 8 dengan raihan dua poin, hasil dari dua kali imbang melawan Uruguay dan Tanjung Verde, serta kekalahan dari Spanyol dengan skor telak 4-0.

Al-Farraj mengunggah cuitan melalui akun pribadinya di platform "X", yang berbunyi: "Kondisi timnas Arab Saudi menjelang Piala Teluk dan Piala Asia tidak memberikan optimisme untuk bersaing, setidaknya di kedua turnamen tersebut".

Kerajaan Arab Saudi akan menjadi tuan rumah Piala Teluk Arab "Khaleeji 27" pada bulan September dan Oktober tahun ini, sebelum menjadi tuan rumah Piala Asia 2027 pada awal tahun depan.

Pewarta Arab Saudi itu menambahkan: "Setelah itu kita akan sampai pada keyakinan atas keputusan pengurangan jumlah pemain asing di Liga Arab Saudi. Krisis Arab Saudi dalam minimnya bakat disebabkan oleh perekrutan pemain asing secara berlebihan di semua tingkatan".

Periode belakangan ini diwarnai kontroversi seputar jumlah pemain asing di Liga Roshn Arab Saudi, setelah pada periode terakhir bertambah menjadi 10, dengan rincian 8 tanpa batasan usia, ditambah 2 pemain di bawah 21 tahun.

Perlu diingat bahwa timnas Arab Saudi belum berhasil meraih gelar apa pun sejak 23 tahun lalu, tepatnya sejak meraih Piala Teluk Arab 2003, di mana pencapaian terbesar sejak saat itu adalah lolos ke final Piala Asia 2007, sebelum kalah dari Irak.