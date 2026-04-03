Wakil Tonal menegaskan kabar keterlibatannya dengan klub-klub besar Liga Premier

Pibe Rizzo, agen pemain internasional Italia Sandro Tonali, bintang Newcastle United, menegaskan adanya minat yang nyata dari klub-klub papan atas Liga Primer Inggris untuk merekrut kliennya dalam waktu dekat.

Berita terbaru menyebutkan bahwa Tonali menjadi incaran Arsenal dan dua klub besar Manchester selama bursa transfer musim panas mendatang.

Dalam pernyataan yang dilansir oleh "Football Italia", Rizzo mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada Newcastle United dan para penggemarnya atas dukungan luar biasa yang mereka berikan kepada sang bintang Italia, sekaligus menegaskan bahwa klub-klub besar Liga Premier Inggris sedang memantau sang pemain.

Rizzo mengatakan: "Tonali adalah seorang pahlawan, pertama dan terutama sebagai manusia, dan karenanya juga di lapangan. Tujuannya adalah membawa Sandro ke level yang lebih tinggi, yang merupakan hal yang menarik, dan ternyata itu adalah pilihan yang tepat bahkan setelah apa yang terjadi kemudian (sanksi skorsing karena taruhan). Para penggemar Newcastle dan klub telah memperlakukan Sandro dengan luar biasa, dan selalu memberikan dukungan kepadanya."

Menanggapi pertanyaan apakah Tonali kini menjadi incaran klub-klub yang berambisi meraih gelar Liga Inggris, sang agen menjawab: "Tepat sekali, itulah tujuannya, dan wajar jika dia masuk dalam perhitungan mereka, dia tampil sangat baik."

Rizzo menambahkan: "Itulah tujuan dan visi kami saat memutuskan pindah ke Newcastle, agar Sandro menjadi pemain luar biasa dan pemain Italia paling berharga."

Tonali pindah ke Newcastle dari Milan pada musim panas 2023, dalam kesepakatan yang nilainya melebihi 70 juta euro.

Di level internasional, gelandang Italia itu mencetak satu gol dan memberikan satu assist dalam kemenangan "Azzurri" atas Irlandia Utara dengan skor 2-0 di semifinal playoff kualifikasi Piala Dunia pekan lalu.

Namun, timnas Italia gagal lolos ke putaran final Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, setelah kalah dalam adu penalti di final babak play-off melawan Bosnia dan Herzegovina.

Tonali telah mencetak tiga gol dan memberikan tujuh assist dalam 47 penampilannya bersama Newcastle di berbagai kompetisi musim ini.

Perlu dicatat bahwa kontrak bintang Italia tersebut di Stadion "St James' Park" berlaku hingga Juni 2028.



