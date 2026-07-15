Wakil Presiden Argentina menjelang pertandingan melawan Inggris: Kami akan menghadapi para bajak laut yang kejam

Suasana memanas menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan antara Argentina dan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026, setelah Wakil Presiden Argentina, Victoria Villaruel, melontarkan pernyataan keras terhadap Inggris, di mana ia menyebut orang Inggris sebagai “penjajah” dan “bajak laut yang merampas”, dengan mengungkit kembali sengketa Kepulauan Malvinas (Falkland) beberapa jam sebelum pertandingan.

Stadion Atlanta akan menjadi tuan rumah pertandingan puncak yang dinantikan antara kedua tim pada Rabu malam ini, dalam laga yang memiliki dimensi historis melampaui lapangan hijau, akibat sengketa berkepanjangan antara Argentina dan Inggris mengenai kedaulatan atas Kepulauan Falkland, yang oleh Buenos Aires dikenal sebagai “Malvinas”.

Villarruel memposting pesan melalui akunnya di platform “X”, di mana ia mengatakan: “Kita akan menghadapi para bajak laut yang telah merampas tanah kita. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, dan saya tidak akan bersikap diplomatis atau dingin, karena menghadapi Inggris selalu berarti lebih dari sekadar sepak bola.”

Ia menambahkan: “Ini adalah Malvinas, Diego Maradona, Piala Dunia terakhir bagi Lionel Messi, dan kesempatan untuk menghentikan para penjajah. Ayo, Argentina, karena kami akan terus menuntut apa yang menjadi hak kami hingga napas terakhir.”

Pernyataan ini muncul di tengah perselisihan historis yang masih berlanjut antara kedua negara mengenai Kepulauan Falkland, yang berubah menjadi konfrontasi militer pada tahun 1982, sementara penduduk kepulauan tersebut dalam referendum yang digelar pada tahun 2013 memilih dengan mayoritas telak untuk tetap menjadi wilayah yang berada di bawah Kerajaan Inggris.

Scaloni Menolak Mengaitkan Olahraga dengan Politik

Di sisi lain, pelatih tim nasional Argentina, Lionel Scaloni, berupaya menjauhkan pertandingan ini dari dimensi politik apa pun, dengan menegaskan bahwa menggabungkan olahraga dengan konflik historis akan menjadi “hal yang tidak masuk akal”.

Scaloni mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan: “Ini adalah pertandingan sepak bola, dan saya tidak bisa mencampuradukkan hal ini dengan peristiwa yang terjadi bertahun-tahun lalu, sebagai bentuk penghormatan terhadap segala yang terjadi pada masa itu.”

Ia menambahkan: “Itu adalah masa yang menyedihkan dalam sejarah kami, dan tidak banyak yang bisa kami lakukan untuk mengubahnya. Mengaitkan politik dengan sepak bola adalah tindakan gila; tentu saja kami mengutuk perang itu.”

Ia melanjutkan: “Wajar jika orang-orang mengingat sejarah dan apa yang terjadi, tetapi kedua hal tersebut harus dipisahkan. Ya, kami mengenang putra-putra Argentina yang kehilangan nyawa dalam perang, tetapi hal itu tidak boleh dicampuradukkan dengan pertandingan sepak bola.”

Pelatih Argentina itu mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa para pemain generasi saat ini tidak ada hubungannya dengan peristiwa masa lalu, seraya berkata: “Apa hubungannya para pemain saat ini dengan apa yang terjadi puluhan tahun yang lalu? Kita harus memisahkan kedua hal tersebut.”