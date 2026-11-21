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Catatan pertahanan Paris Saint-Germain menunjukkan penurunan mencolok dibanding musim-musim sebelumnya, setelah jumlah gol yang bersarang ke gawang mereka mencapai level yang belum pernah terjadi dalam lebih dari 16 tahun. Ini menjadi indikasi yang menyoroti masalah yang kini muncul dalam perjalanan sang juara bertahan Liga Prancis.

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Paris Saint-Germain bertanding di kandang Nice pada Sabtu malam ini dalam lanjutan pekan ke-11 Liga Prancis, dengan babak pertama berakhir untuk keunggulan tim tamu 2-1.

Tim asal ibu kota Prancis itu sudah kebobolan 11 gol dalam 11 pekan pertama Liga Prancis musim ini, mengulang catatan negatif yang belum pernah mereka alami sejak musim 2009/2010.

Menurut statistik yang dipublikasikan akun "Stats Foot" di platform "X", Paris Saint-Germain belum pernah kebobolan sebanyak ini setelah 11 pekan pertama sejak musim 2009/2010, ketika jumlah gol yang mereka derita pada fase tersebut mencapai 12 gol.

Masalah ini muncul sejak awal, ketika Paris Saint-Germain kebobolan dua gol saat menghadapi Rennes di pekan pertama, lalu dua gol lagi kontra Lille di pekan kedua, dengan kedua laga itu berakhir imbang 2-2. Setelah itu, mereka kalah di kandang dari Monaco dengan skor 1-2. Dengan demikian, gawang mereka sudah bobol enam kali dalam tiga laga pertama, sebuah awal yang tidak sesuai dengan ambisi tim yang terbiasa mendominasi lawan-lawannya.

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Namun, situasi itu tidak berlanjut dengan ritme yang sama. Tim hanya kebobolan empat gol dalam tujuh laga liga berikutnya, termasuk mencatatkan clean sheet saat menghadapi Brest, Lyon, dan Troyes. Mereka juga meraih lima kemenangan beruntun dalam lima laga liga terakhir hingga duel melawan Troyes pada 7 November, dengan gawang mereka hanya bobol tiga kali dalam periode tersebut.

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Hal ini menunjukkan bahwa jumlah gol yang diderita jelas dipengaruhi oleh awal musim yang tersendat, dan angka itu saja tidak mencerminkan performa pertahanan tim dalam beberapa pekan terakhir.

Paradoks ini terlihat lebih jelas ketika menengok statistik performa bertahan. Paris hanya membiarkan lawan melepaskan sekitar 10,7 tembakan per laga, rata-rata terendah kedua di antara tim-tim Liga Prancis, sementara rata-rata tembakan tepat sasaran ke gawang mereka mencapai 4,2 per laga.

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Paradoks ini terlihat lebih jelas ketika menengok statistik performa bertahan. Menurut situs Sofascore, Paris Saint-Germain membiarkan lawan-lawannya melepaskan 41 tembakan tepat sasaran ke gawang mereka dalam 10 pekan pertama, dengan rata-rata 4,1 tembakan per laga, dan kebobolan 10 gol. Dalam laga melawan Nice, catatan itu bertambah menjadi 11 gol dalam 11 pekan, atau rata-rata satu gol per laga. Meski Paris memiliki salah satu rata-rata tembakan lawan terendah di liga, banyaknya gol yang bersarang ke gawang mereka menunjukkan kerapuhan yang berulang di momen-momen krusial. Intensitas serangan lawan memang tidak selalu berubah menjadi tekanan nyata ke gawang mereka, tetapi sedikit tembakan yang sampai sering kali berujung gol.

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