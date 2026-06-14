Wahbi: Penampilan Maroko tidak "luar biasa" saat melawan Brasil

Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, mengatakan bahwa timnya tidak tampil luar biasa setelah bermain imbang 1-1 dengan Brasil pada pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Wahbi menambahkan dalam pernyataannya kepada jaringan saluran beIN Sports, "Apakah kami tampil luar biasa di babak pertama? Tidak juga, karena kami sudah melakukannya sebelumnya saat melawan Norwegia."

Dia melanjutkan, "Kami melakukan hal-hal sebagaimana mestinya dan sesuai rencana, tetapi tentu saja menghadapi Carlo Ancelotti bukanlah hal yang mudah."

Dia menyoroti, "Kami beradaptasi dengan perubahan yang dilakukan timnas Brasil di babak kedua, dan menutup ruang di lini pertahanan."

Dia menekankan, "Kami tidak berencana untuk bermain defensif, melainkan berusaha menampilkan pertandingan yang bagus dan meyakinkan."

Wahbi menambahkan, "Kami tidak menang di pertandingan pertama, tetapi kami akan berusaha menang di putaran kedua melawan Skotlandia."

Dia menambahkan, "Ini akan menjadi tantangan yang berbeda melawan lawan yang berbeda serta masalah dan solusi yang berbeda dari pertandingan ini, tetapi kepercayaan diri kami tinggi."