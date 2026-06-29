Wahbi menanggapi Koman dengan acuh tak acuh... dan merangkum rencana Maroko dalam dua kata

Beberapa jam sebelum menghadapi Belanda pada Senin malam ini di babak 32 besar Piala Dunia 2026, Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, memilih jawaban yang paling sederhana ketika ditanya mengenai rencana taktisnya, dengan mengatakan secara lugas: “Solusi saya menghadapi Belanda? Yassin Bono.”

Namun, Wahbi tidak hanya menyederhanakan masalah, melainkan juga mengkritik sistem turnamen baru tersebut dengan mengatakan: “Apakah ini sistem yang ideal? Saya tidak yakin. Skotlandia tidak bisa menghitung hasil pertandingan, tetapi tim-tim yang memainkan pertandingan terakhir bisa melakukannya,” sambil menambahkan dengan nada sinis: “Tidak ada sistem yang sempurna, kecuali Liga Champions.”

Menanggapi pernyataan rekan sejawatnya dari Belanda, Ronald Koeman, yang menganggap Maroko sebagai favorit, Wahbi menjawab dengan acuh tak acuh: “Saya tidak peduli. Yang penting adalah apa yang akan terjadi di lapangan,” sambil memuji rasa hormat yang kini diperoleh timnas Maroko sebagai “buah dari kerja keras bertahun-tahun.”

Dalam momen filosofis yang langka, Wahbi memperingatkan betapa sulitnya pertandingan tersebut dengan mengatakan: “Ini tidak hanya soal keterampilan, kekuatan fisik, atau mental saja, melainkan soal segalanya,” sebelum menyinggung soal para pemain Maroko yang memiliki kewarganegaraan Belanda sambil menegaskan: “Mereka adalah orang Maroko pertama dan terutama, dan mereka ingin menang demi Maroko, bukan untuk merugikan Belanda.”