Wahbi menaikkan standar: Maroko bermimpi meraih gelar Piala Dunia

Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, mengungkapkan ambisi besar yang diusung "Singa Atlas" dalam ajang Piala Dunia, sambil menegaskan bahwa Maroko kini dipandang secara berbeda, setelah pencapaian bersejarah yang diraihnya pada edisi 2022, saat berhasil mencapai babak semifinal.

Wahbi mengatakan dalam pernyataan pers yang dilansir situs "Al-Batal" Maroko: "Saya tidak terlalu suka dianggap sebagai kejutan... Saya ingat semua pertandingan (di Piala Dunia 2022)... Tujuannya tetap sama, perbedaannya adalah ekspektasinya berbeda."

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Pelatih Maroko itu menyoroti bahwa tim nasional kini dituntut untuk mengambil tanggung jawab dan memenuhi ekspektasi, dengan memanfaatkan pengalaman yang diperoleh selama partisipasi gemilang mereka di edisi sebelumnya turnamen tersebut.

Wahbi menambahkan: "Hari ini, kami bukan lagi kejutan. Kini kami harus memikul tanggung jawab di lapangan, dan jelas bahwa pengalaman 2022 juga memberi kami kekuatan dan keberanian untuk menerima kenyataan bahwa kami adalah pemain besar, dan bahwa kami mampu mencapai hal-hal besar."

Dia menekankan bahwa ambisi timnas Maroko sangat tinggi, karena tim yakin mampu bersaing di level tertinggi.

Dia berkata: "Impian kami adalah memenangkan Piala Dunia. Jika Anda bermain dengan hati dan memberikan segalanya di lapangan, segalanya menjadi mungkin."

Maroko akan memulai perjalanannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Brasil, besok malam Minggu waktu Pantai Timur AS, dalam Grup C yang juga mencakup Haiti dan Skotlandia.