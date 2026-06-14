Wahbi Gagal Memecahkan Kebuntuan Maroko di Piala Dunia

Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, gagal mematahkan kutukan "Asad al-Atlas" dalam pertandingan pembuka mereka di Piala Dunia.

Maroko bermain imbang 1-1 dengan Brasil pada Minggu pagi ini, dalam putaran pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Selama 6 partisipasi sebelumnya, timnas Maroko belum pernah berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan pembuka mereka di Piala Dunia.

Pada Piala Dunia 1970, Maroko memulai perjalanannya dengan kekalahan 1-2 dari Jerman Barat.

Pada edisi 1986, Maroko bermain imbang tanpa gol melawan Polandia dalam pertandingan pertamanya.

Timnas Maroko kalah dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 1994 dengan skor 0-1 dari Belgia.

Tim Atlas Beruang bermain imbang 2-2 dalam pertandingan pembuka mereka di Piala Dunia 1998 melawan Norwegia.

Pada edisi 2018, Maroko kalah dalam pertandingan pertamanya dengan skor 1-0 melawan Iran, sementara mereka bermain imbang tanpa gol melawan Kroasia dalam pertandingan pembuka mereka di Piala Dunia 2022.