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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Wahbi Gagal Memecahkan Kebuntuan Maroko di Piala Dunia

Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
M. Ouahbi
Brasil
Maroko
AS

Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, gagal mematahkan kutukan "Asad al-Atlas" dalam pertandingan pembuka mereka di Piala Dunia.

Maroko bermain imbang 1-1 dengan Brasil pada Minggu pagi ini, dalam putaran pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Selama 6 partisipasi sebelumnya, timnas Maroko belum pernah berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan pembuka mereka di Piala Dunia.

Pada Piala Dunia 1970, Maroko memulai perjalanannya dengan kekalahan 1-2 dari Jerman Barat.

Pada edisi 1986, Maroko bermain imbang tanpa gol melawan Polandia dalam pertandingan pertamanya.

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Morocco
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Timnas Maroko kalah dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 1994 dengan skor 0-1 dari Belgia.

Tim Atlas Beruang bermain imbang 2-2 dalam pertandingan pembuka mereka di Piala Dunia 1998 melawan Norwegia.

Pada edisi 2018, Maroko kalah dalam pertandingan pertamanya dengan skor 1-0 melawan Iran, sementara mereka bermain imbang tanpa gol melawan Kroasia dalam pertandingan pembuka mereka di Piala Dunia 2022.

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