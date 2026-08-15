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Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Vitor Pereira menyalahkan Danilo Pereira atas hasil imbang melawan Al-Khaleej

J. Wissing
D. Pereira
Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Saudi Pro League
Al Najma vs Al Ittihad
Al Najma
King Cup
Jerman
Portugal
Arab Saudi

Al-Ittihad bermain imbang dalam laga pertamanya di Liga Roshn

Pelatih kepala Al-Ittihad asal Jerman, Jens Wiesing, membebankan tanggung jawab atas hasil imbang melawan Al-Khaleej kepada bek Portugalnya, Danilo Pereira, pada laga pembuka mereka di ajang Liga Roshn Arab Saudi.

Al-Ittihad terjebak dalam hasil imbang positif melawan tamunya, Al-Khaleej, dengan skor 1-1, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Sabtu malam, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada pekan pertama Liga Roshn.

Wiesing berkata dalam pernyataannya di konferensi pers usai pertandingan yang dikutip surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat": "Kami ingin meraih kemenangan pada pertandingan pertama di kandang kami, dan laga ini berjalan ketat."

Ia menambahkan: "Kami memiliki momen-momen kami, tetapi sayangnya kami tidak memanfaatkannya untuk menuntaskan pertandingan, dan setelah kartu merah tugas menjadi lebih sulit. Kami masih di awal perjalanan, dan kami ingin mengambil sisi-sisi positif serta memperbaiki hal-hal negatif."

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ITT

Pelatih Jerman itu merujuk pada keputusan wasit pertandingan yang mengusir bek Portugal Danilo Pereira pada menit ke-58 pertandingan, setelah meninjau teknologi video, akibat menendang pemain Al-Khaleej tanpa bola.

Wiesing melanjutkan: "Saya memiliki 5 pekan bersama para pemain, dan saya mengetahui kemampuan mereka. Kami mendapat kartu merah, dan semua pergantian sudah diperhitungkan, dengan tujuan menambah aktivitas, dan setiap pergantian dilakukan karena situasi yang terjadi dalam laga."

Ia menutup: "Fokus kami sekarang tertuju pada pertandingan berikutnya demi meraih kemenangan, dan kami memiliki 3 hari sebelum menghadapi Al-Najma. Kami ingin memulihkan kondisi dengan baik dan mempersiapkan diri untuk pertandingan tersebut."

Perlu diingat bahwa pertandingan Al-Ittihad berikutnya akan melawan Al-Najma, pada Selasa mendatang, di babak 32 besar turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci.

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