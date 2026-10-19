Pelatih berkebangsaan Jerman, Jens Wissing, yang menukangi Al-Ittihad Arab Saudi, mengambil keputusan mengejutkan dan tak terduga beberapa jam sebelum laga yang dinanti menghadapi Al-Ettifaq, dengan mencoret dua pemain asing sepenuhnya dari skuadnya.

Sebuah sumber khusus mengungkapkan kepada surat kabar "Arriyadiyah" bahwa Wissing memutuskan untuk mencoret pemain Senegal Dion Lopy dan pemain Serbia Karlo Simić dari daftar skuad yang bertolak ke Dammam pada siang hari Senin ini, sebagai persiapan menghadapi Al-Ettifaq pada pukul 21.00 Selasa malam, dalam pekan kesepuluh Liga Roshn Arab Saudi.

Pelatih asal Jerman itu hanya menyertakan delapan pemain asing dalam perjalanan ke wilayah timur, sesuai jumlah yang diizinkan oleh regulasi, yaitu: pemain Serbia Predrag Rajković, pemain Portugal Danilo Pereira, pemain Aljazair Houssem Aouar, pemain Belanda Steven Bergwijn dan rekan senegaranya Georginio Wijnaldum, pemain Maroko Youssef En-Nesyri, pemain Nigeria George Ilenikhena, serta pemain Kolombia Richard Ríos.

Daftar skuad yang bertolak itu menandai kembalinya gelandang Ahmed Al-Ghamdi, yang absen pada laga menghadapi Shabab Al-Ahli Uni Emirat Arab di pekan kedua Liga Champions Asia Elite pada Senin pekan lalu, setelah pulih dari cedera otot betis.

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Al-Ittihad menjalani laga ini di bawah tekanan besar untuk menambal kebocoran poin, setelah kekalahan di klasiko melawan Al-Hilal dengan skor 2-3 pada Sabtu dua pekan lalu, lalu tumbangnya mereka di kancah Asia melawan Shabab Al-Ahli 1-2, hingga melorot ke peringkat keempat Liga Roshn dengan 17 poin, tertinggal 5 poin dari pemuncak klasemen, dengan masih menyisakan satu laga tertunda menghadapi Al-Shabab.



