Bintang asal Brasil, Vinicius Junior, telah menentukan sikap akhirnya terkait masa depannya bersama Real Madrid, mengingat kontraknya dengan tim Los Blancos akan berakhir pada musim panas 2027. Sejumlah klub, dengan Arsenal berada di garis terdepan, berupaya memanfaatkan situasi ini untuk merekrutnya musim panas ini.

Bintang Brasil itu memutuskan untuk bertahan di dalam dinding klub Spanyol Real Madrid selama bursa transfer musim panas kali ini, sebagaimana yang dilaporkan sumber-sumber jaringan "Sky Sports". Sumber-sumber tersebut menegaskan bahwa manajemen klub Los Blancos tidak memiliki niat apa pun untuk melepas jasa sang pemain, dan suasana penuh keyakinan menyelimuti internal klub terkait tercapainya kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya beberapa tahun ke depan.

Keputusan ini datang untuk mengakhiri keraguan meski terdapat minat besar dari klub Arsenal, yang sebelumnya memantau situasi winger Brasil itu dari dekat, terutama dengan tersisanya hanya satu tahun menjelang berakhirnya kontraknya saat ini dengan Los Merengues.

Sesi negosiasi yang menentukan dijadwalkan berlangsung pada pekan ini antara manajemen Real Madrid dan perwakilan Vinicius Junior untuk melanjutkan pembicaraan terkait masa depannya, dengan tujuan meraih kemajuan konkret dan menandatangani kontrak jangka panjang yang menjamin keberlangsungannya di Stadion "Santiago Bernabeu".

Perkembangan ini dianggap sebagai suntikan tenaga yang kuat bagi pelatih baru Jose Mourinho, yang disebut sangat menghargai potensi Vinicius Junior, dan ingin mengandalkannya sebagai salah satu elemen utama serta pilar proyek sepak bolanya bersama tim.

Vinicius bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2018 dari klub Brasil Flamengo dengan nilai mendekati 46 juta euro, dan sukses meraih banyak gelar bersama tim Los Blancos, dengan yang teratas adalah La Liga sebanyak 3 kali dan Liga Champions Eropa dua kali.