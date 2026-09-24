Para pemain Brasil dikenal selama beberapa dekade karena pendeknya usia karier mereka di lapangan sepak bola, dibandingkan dengan bintang-bintang lain dari negara-negara adidaya dalam olahraga ini. Pola yang dominan adalah pemain Brasil mencapai puncak permainannya lebih awal, sebelum performanya mulai menurun pada usia yang lebih muda dibandingkan banyak bintang Eropa, bahkan tetangganya, Argentina.

Sebagian orang mengaitkan hal ini dengan gaya hidup para pemain Brasil, serta kurangnya profesionalisme banyak dari mereka. Namun, apa pun alasannya, Raphinha menyajikan sebuah teladan yang berbeda.

Pemain Brasil kelahiran Desember 1996 ini tidak mencapai level terbaiknya di awal usia dua puluhan, melainkan saat ia mengetuk pintu usia tiga puluhan. Pemain berusia 29 tahun itu justru menampilkan performa terbaik sepanjang kariernya di awal musim ini.

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Sebaliknya, Vinicius Junior (26 tahun) mewakili jalur yang lebih dekat dengan model tradisional Brasil; ia bergabung dengan Real Madrid pada usia 18 tahun dan meledak sejak dini, sebelum menurun secara jelas pada musim lalu, dan terus melanjutkan pola ini pada awal musim berjalan.

Angka-angka berbicara banyak. Dengan mencetak 12 gol hanya dalam 7 pertandingan di La Liga musim ini, Raphinha lebih mematikan daripada seluruh lini serang Real Madrid, di mana kuartet "Mbappe 7 gol - Bellingham (3) - Vinicius (satu gol) - Diomande tanpa kontribusi" hanya mencetak total 11 gol di Liga Spanyol.

Raphinha juga memecahkan rekor Lionel Messi sendiri, yang mencetak 11 gol dalam 7 pertandingan pertama La Liga pada musim (2017-2018). Itu merupakan rekor sebelum dipecahkan oleh pemain Brasil yang tengah bersinar ini.

Kilau bintang Barcelona ini tidak dapat disinggung tanpa menyoroti peran pelatihnya, Hansi Flick, yang menaruh kepercayaan padanya, bukan hanya sebagai pemain sayap - posisi biasanya - tetapi juga sebagai penyerang tengah musim ini, setelah berbulan-bulan mengejar Julian Alvarez, sebelum pelatih asal Jerman itu menyadari bahwa ia memiliki salah satu penyerang terbaik di dunia, setidaknya pada periode ini.

Di sisi lain, Vinicius memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid setelah negosiasi maraton, sebelum akhirnya hasilnya jauh dari harapan. Ini merupakan hal yang harus ditangani oleh pelatih Jose Mourinho seusai jeda internasional, terutama di tengah serangan luas dari suporter klub Kerajaan itu terhadap pemain yang selama bertahun-tahun menjadi kesayangan di Santiago Bernabeu, namun kini menjadi bahan keraguan besar.

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