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Real Madrid kembali ke markas mereka, Santiago Bernabeu, setelah absen selama sebulan penuh dengan ambisi melanjutkan rentetan kemenangan dan memperkokoh posisi dalam perburuan gelar LaLiga. Namun, laga kontra Celta Vigo bisa menghadirkan sejumlah kejutan setelah pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, memutuskan melakukan perubahan pada susunan pemain inti di tengah padatnya jadwal pertandingan dan keinginannya menjaga kebugaran para bintangnya jelang serangkaian ujian berat.

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Los Blancos akan menjamu Celta Vigo pada Sabtu malam ini dalam lanjutan pekan ke-13 LaLiga. Dalam laga tersebut, tuan rumah berupaya meraup tiga poin tambahan sekaligus melanjutkan penampilan apik mereka di bawah arahan Mourinho.

Real Madrid menjalani pertandingan ini dengan moral tinggi setelah mencatat delapan kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk lima kemenangan di LaLiga. Yang paling menonjol di antaranya adalah kemenangan dalam El Clasico di Camp Nou.

Tim juga tampil luar biasa di kandang sendiri musim ini dengan mencetak 17 gol dan hanya kebobolan tiga gol. Catatan ini mencerminkan kekuatan yang ditunjukkan Los Blancos di markas mereka, sebagaimana dilaporkan harian Spanyol "AS".

Meski memiliki statistik tersebut, Mourinho menyadari bahwa mempertahankan ritme yang sama menuntut kehati-hatian dalam menyikapi padatnya jadwal, terutama karena Real Madrid bersiap menjalani tiga pertandingan dalam delapan hari sebelum memasuki rangkaian ujian berat di laga tandang.

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Ujian-ujian itu meliputi laga melawan Real Sociedad di Anoeta, Athletic Bilbao di San Mames, lalu Arsenal di Emirates Stadium dalam duel Eropa yang dinanti-nantikan di ajang Liga Champions.

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Dalam konferensi persnya, pelatih asal Portugal itu menyebut seluruh pemainnya dalam kondisi siap, tetapi tidak memastikan semuanya akan diturunkan. Ia menjelaskan bahwa tim menghadapi jadwal padat yang menuntut pengelolaan beban fisik secara cermat.

Valverde di Luar Susunan Pemain Inti

Menurut harian "AS", Mourinho akan melakukan sejumlah perubahan pada susunan pemainnya saat menghadapi Celta Vigo, dengan mengandalkan perpaduan antara pemain inti dan beberapa pemain yang mendapat menit bermain lebih sedikit belakangan ini.

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Pemain asal Uruguay, Fede Valverde, menjadi nama terdepan yang diprediksi duduk di bangku cadangan setelah baru kembali ke ibu kota Spanyol pada Kamis malam usai membela tim nasionalnya selama jeda internasional.

Sang pemain belum mendapat waktu yang cukup untuk memulihkan diri dan mempersiapkan laga. Karena itu, Mourinho memilih tidak mengambil risiko memainkannya sejak awal dan akan memberikan kesempatan kepada pemain asal Inggris, Trent Alexander-Arnold, untuk mengisi posisi bek kanan.

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Trent menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan dari perubahan ini, terlebih ia hanya bermain 78 menit bersama timnas Inggris selama jeda internasional. Hal itu membuatnya lebih siap dibanding beberapa rekan setimnya yang menjalani menit bermain lebih banyak.

Di lini belakang, Antonio Rudiger dan Alvaro Carreras diperkirakan masuk susunan pemain inti. Bek asal Jerman itu akan mendapat kesempatan bermain menggantikan Konate, sementara Carreras diturunkan menggantikan Cucurella, yang bermain 180 menit bersama timnas Spanyol.

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Vinicius Kembali, Mbappe Pimpin Lini Serang

Adapun perubahan paling mencolok yang diperkirakan terjadi adalah kembalinya pemain asal Brasil, Vinicius Junior, ke susunan pemain inti untuk mengisi posisi sayap kiri menggantikan Diomande, yang menunjukkan perkembangan performa dalam penampilan-penampilan terakhirnya.

Kembalinya Vinicius terjadi setelah masa skorsing empat pertandingannya berakhir. Ia diharapkan mampu kembali ke performa terbaiknya, terlebih setelah tampil gemilang bersama timnas Brasil selama jeda internasional.

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Bintang Real Madrid itu berhasil mencetak lima gol untuk tim nasionalnya, termasuk dua gol ke gawang Jepang dan hat-trick ke gawang Singapura, sekaligus mengirimkan pesan kuat sebelum kembali ke kompetisi domestik.

Sebaliknya, lini tengah dan lini depan tidak diperkirakan mengalami banyak perubahan, karena Mourinho berniat mempertahankan para pemain yang berkontribusi dalam rentetan kemenangan terakhir.

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Aurelien Tchouameni dan Bernardo Silva diproyeksikan mengemban tugas memimpin lini tengah, sementara Arda Guler mengisi sisi kanan dan Jude Bellingham bergerak sebagai playmaker di belakang penyerang asal Prancis, Kylian Mbappe.

Berdasarkan prediksi harian "AS", Mourinho diperkirakan akan menurunkan susunan pemain berikut:

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- Penjaga gawang: Thibaut Courtois.

- Belakang: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras.

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- Tengah: Bernardo Silva, Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Jude Bellingham.

- Depan: Vinicius Junior, Kylian Mbappe.