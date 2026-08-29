Beberapa pekan lalu, Vincent Kompany sudah merasa penting untuk menempatkan Min-Jae Kim dalam sorotan yang tepat di mata publik. Pasalnya, ketika itu pemain Korea Selatan tersebut masih dianggap sebagai kandidat yang mungkin dijual. Status yang ia sandang sejak kedatangan Jonathan Tah pada musim panas lalu itu semakin menguat setidaknya setelah musim lalu, ketika Kim lebih sering berada di bangku cadangan dalam laga-laga penting.

Kim, menurut banyak laporan saat itu, diizinkan meninggalkan Bayern Munich jika ada tawaran yang cocok. Dan dengan kadar yang berbeda-beda dalam hal kekonkretan, disebutkan bahwa klub asal Munchen itu dan sang bek tengah sendiri memang menerima sejumlah pendekatan yang cukup nyata. Namun justru Kim-lah yang disebut-sebut menolak satu demi satu klub peminat seperti Manchester United, Aston Villa, dan juga Arsenal.

Keputusan yang kini sangat menguntungkan sang raksasa Jerman itu. Sebab, dalam dua laga kompetitif pertama musim ini, bek Korea Selatan tersebut secara mengejutkan masing-masing sekali tampil di starting XI menggantikan Dayot Upamecano dan sekali menggantikan Tah - dan tampil meyakinkan baik di Supercup melawan BVB maupun dalam kemenangan telak 5-1 pada pekan pembuka Bundesliga kontra VfB Stuttgart.

Vincent Kompany memuji Kim di Bayern Munich: "Dalam setiap situasi, dia bereaksi dengan benar"

Bagi Kompany, itu tentu saja tidak mengejutkan. Sebab, saat ia menyampaikan pembelaan yang tegas untuk bek tengah nominal nomor tiga Bayern itu beberapa pekan lalu, sudah terlihat jelas betapa besar penilaian pelatih sang juara rekor itu terhadap Kim - dan bahwa ia tidak menilai hierarki di lini belakang Bayern semenegas seperti yang dilakukan media.

Saat Bayern singgah di negara asal Kim pada awal Agustus dalam rangka tur Asia mereka, Kompany bahkan nyaris berbicara dengan penuh kekaguman tentang anak asuhnya yang selama ini dianggap berada di lapis kedua. "Jangan bicara seolah semuanya mutlak seperti itu," tegur Kompany kepada para reporter yang ikut dalam rombongan, ketika ditanya soal peran cadangan permanen yang kembali disebut-sebut mengancam Kim: "Kita sedang membicarakan persaingan yang saya sukai. Yang terpenting adalah membuktikan diri di lapangan. Dalam hal ini, saya memuji Min-Jae. Apa pun yang terjadi, dia tetap fokus dan membiarkan tindakannya yang berbicara di lapangan."

Ia mengaku pada musim lalu, ketika Kim baru mendapat peran lebih besar dalam beberapa pekan terakhir Bundesliga yang hasil akhirnya sebenarnya sudah ditentukan, ia beberapa kali ingin mencari kesempatan berbicara dengan pemain berusia 29 tahun itu, tetapi berulang kali mengurungkannya. "Ada banyak situasi ketika saya berpikir: mungkin sekarang saat yang tepat untuk berbicara dengan Min-Jae," kata Kompany. "Kadang saya berbicara dengannya, kadang saya membiarkannya sendiri. Dalam setiap situasi, dia bereaksi dengan benar dan memberikan segalanya dalam latihan maupun di lapangan."

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Min-Jae Kim menikmati posisi yang tinggi di Bayern Munich: "Karakter yang luar biasa"

Bayern kini memetik hasil dari manajemen skuad Kompany yang sukses dan cara Kim menghadapi situasi ini dengan tenang serta sangat profesional. Sebab, sesuai rencana, musim yang akan datang ini diketahui baru akan berakhir pada 5 Juni 2027 di Madrid. Periode panjang dengan beban yang terus-menerus menanti para pemain Munchen dalam perjalanan menuju ke sana - dan itu setelah jeda musim panas yang sangat singkat akibat Piala Dunia, yang khususnya tampaknya masih akan terasa di kaki Upamecano. Bukan tanpa alasan Kompany mengistirahatkan semifinalis Piala Dunia itu saat melawan BVB di Supercup.

Maka menjadi sangat menguntungkan bahwa mereka tidak membiarkan Kim, yang saat ini merupakan alternatif yang benar-benar bisa diandalkan, pergi pada musim panas ini. Atau sebaliknya, menjadi keberuntungan bagi Bayern bahwa sosok yang dulu dijuluki "Monster" dari Napoli itu memilih tidak hengkang dan tetap bertarung dalam persaingan di Munchen. Kepergiannya memang bisa saja kembali menghadirkan pemasukan transfer yang besar bagi Bayern, tetapi juga akan membuat mereka kehilangan pemain skuad penting yang kini sejak awal sudah memungkinkan mereka mengatur beban di awal musim tanpa kekhawatiran.

Terlebih, Kim menikmati posisi yang sangat tinggi di dalam tim, berlawanan dengan anggapan tertentu yang muncul karena karakternya yang agak pemalu. "Karakter yang luar biasa, semua orang di tim menyukainya," kata Serge Gnabry beberapa bulan lalu tentang Kim, yang sangat jarang tampil di depan publik.

Dan Kompany juga belum lama ini menegaskan bahwa pemain Korea Selatan itu sebenarnya adalah sosok yang sangat mencairkan suasana. "Orang-orang tidak tahu bahwa dia juga punya selera humor yang luar biasa," ujar pria Belgia itu: "Itu benar. Setiap kali ada pemain berdiri di sebelah Min-Jae, dia mulai tertawa. Mungkin itulah sisi dirinya yang tidak dikenal orang."

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Min-Jae Kim di Bayern Munich: dari "Monster" menjadi biang kesalahan

Apa yang secara murni sepakbola diasosiasikan "orang-orang" dengan Kim sejak kedatangannya di Munchen pada 2023, terkadang - dan pada satu titik semakin sering - memang tidak terlalu menyanjung.

Pada musim 2023/24, ia melakukan dua kesalahan dalam leg pertama semifinal melawan Real Madrid, yang bahkan dikritik secara terbuka oleh pelatih saat itu Thomas Tuchel, yang kemudian mencadangkannya demi Matthijs de Ligt dan Eric Dier.

Bukan lagi "Monster", melainkan biang kesalahan, begitu kritik para pengamat terutama setelah penampilan buruknya melawan Inter Milan pada laga perempat-final Liga Champions, ketika ia setidaknya terlibat dalam tiga dari empat gol yang bersarang. Yang terlupakan dalam hal ini: pada saat itu Kim merupakan salah satu pemain dengan beban tertinggi di dunia akibat perjalanan panjangnya bersama tim nasional dan penataan jadwal secara umum. FIFPro bahkan secara terbuka membunyikan alarm untuk dirinya dan memperingatkan adanya dampak kesehatan jangka panjang pada pemain Korea Selatan itu, yang saat itu memang sudah berjuang menjalani sisa musim sejak musim dingin dengan masalah tendon Achilles yang membandel.

Min-Jae Kim puas dengan peran pelapis di Bayern Munich

Mungkin juga karena latar belakang itu, Kim sendiri tampak jauh dari rasa tidak puas ketika Bayern merekrut Tah secara gratis pada musim panas lalu dan menempatkannya di depannya. Sementara Tah langsung menjadi pemain inti dan bahkan menjadi bagian dari dewan tim, Kim sejak saat itu lebih sering duduk di bangku cadangan.

"Saya belum pernah mengalami periode panjang di mana saya tidak bermain, jadi pada awalnya itu agak sulit. Tetapi seiring waktu saya menyadari bahwa itu juga punya sisi positif," katanya kepada media Korea Footballist pada pertengahan April: "Saya selalu berpikir bahwa terus bermain adalah solusinya, tetapi sekarang saya puas dengan situasi saya sebagai penantang."

Hal serupa ia ulangi lagi pada Agustus, setelah Kompany memujinya setinggi langit. "Saya sangat senang bisa bersaing dengan Jonathan Tah dan Dayot Upamecano," katanya saat itu: "Di Bayern Munich, persaingan ketat selalu ada setiap musim. Tetapi kami juga memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Dan kami banyak berdiskusi, jadi saya sangat puas. Saya bisa belajar banyak dari mereka."

Dayot Upamecano bisa menjadi teladan bagi Kim di Bayern Munich

Mungkin setidaknya Upamecano bahkan menjadi teladan baginya. Pemain Prancis itu juga sempat memiliki reputasi meragukan setelah kepindahannya dari RB Leipzig sebagai pemain ceroboh, atau bahkan "Pannen-Upa", seperti julukan yang diberikan Bild kepadanya setelah penampilan horornya yang legendaris melawan Borussia Mönchengladbach di DFB-Pokal dalam kekalahan bersejarah 0-5.

Berkali-kali, kesalahan yang terkadang sangat fatal menyusup ke permainan bek tengah bertalenta tinggi itu dan berujung gol lawan. Namun, kini ia nyaris sepenuhnya menghilangkannya. Upamecano dianggap sebagai salah satu bek tengah terbaik di dunia. Mungkin Kim belum sampai ke sana, tetapi pada pemain Korea Selatan itu sangat terlihat pada musim panas ini bahwa ia kembali lebih mendekati "Monster" dari Italia yang dulu dianggap Bayern layak ditebus dengan biaya 50 juta euro.

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Min-Jae Kim adalah pemenang tersembunyi musim panas di Bayern Munich

Sebab, dari sisi performa - setidaknya itulah yang ditunjukkan dua laga kompetitif pertama musim ini - bek Korea Selatan tersebut untuk sementara sudah melepaskan reputasi meragukannya sebagai biang kesalahan. Melawan BVB, Kim tampil sangat solid dan bahkan lebih baik daripada Tah yang bermain di sebelahnya. Saat menghadapi VfB pada pekan pembuka Bundesliga, ia juga tidak goyah akibat sebuah miskomunikasi dengan Joshua Kimmich di awal pertandingan.

Baik pemain Korea Selatan itu maupun kapten tim nasional Jerman yang terlalu bersemangat tersebut sama-sama melompat untuk duel udara, Kimmich tanpa sengaja memperpanjang bola ke arah lari Dzenan Pejcinovic, tetapi Upamecano mengamankan situasi. Setelah itu, Kim menegaskan kesan positif dari masa pramusim, memainkan sejumlah umpan datar cerdas saat membangun serangan, tampil sangat dinamis dalam duel lari, dan tegas dalam duel-duel di darat maupun di udara.

Kim tampak berada dalam kondisi prima di awal musim. Bisa jadi ia memang diuntungkan oleh fakta bahwa pada musim lalu ia "hanya" bermain 2.051 menit dibanding 3593 menit pada musim sebelumnya - dan beberapa di antaranya dalam kondisi tidak bugar - serta lebih sering harus memberi jalan kepada Tah dan Upamecano. Ada kesan bahwa masa-masa sebagai nomor tiga yang jelas di posisi bek tengah sangat bermanfaat baginya, terutama secara fisik, tetapi juga secara mental.

Bagi Kompany dan Bayern, ini adalah berkah. Bahwa pada akhirnya akan muncul persaingan serius di posisi bek tengah dan pelatih Belgia itu memecah duet mapan Upamecano/Tah bahkan dalam laga-laga terpenting musim ini memang masih tampak sangat tidak mungkin untuk saat ini, meski perkembangan Kim patut diperhatikan. Tetapi: kita memang seharusnya "jangan bicara seolah semuanya mutlak seperti itu".

Min-Jae Kim: statistik dan data performa di Bayern Munich

Musim Pertandingan Gol Assist Menit bermain 2026/27 2 - - 174 2025/26 37 1 1 2.051 2024/25 43 3 - 3.593 2023/24 36 1 2 2.765







