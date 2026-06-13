Video: Yang ketiga dalam sejarah Piala Dunia... Gol luar biasa dari bintang Qatar

Bintang Qatar, Boualem Khoukhi, mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia setelah menyelamatkan timnas Qatar dari kekalahan saat menghadapi Swiss dalam laga pembuka Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, Kamis lalu.

Qatar nyaris kehilangan poin dalam pertandingan tersebut setelah Breel Embolo mencetak gol—yang dipertanyakan keabsahannya—untuk Swiss melalui tendangan penalti pada menit ke-17, sebelum Khoukhi mencetak gol penyeimbang untuk tim Al-Anabi pada menit ke-94.

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Gol Khoukhi pun menjadi bersejarah di segala aspek, karena ini adalah gol kedua Qatar dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia setelah Mohamed Muntari mencetak gol pertama melawan Senegal pada edisi 2022.

Gol ini juga memberikan Qatar poin pertamanya dalam sejarah Piala Dunia, setelah partisipasi pertamanya di kandang empat tahun lalu berakhir dengan tiga kekalahan melawan Belanda, Senegal, dan Ekuador.

Adapun angka yang paling menonjol tercantum dalam statistik Mr. Sheph di platform X, di mana ia menegaskan bahwa "gol Boualem Khoukhi untuk Qatar pada menit ke-93:58 adalah gol ketiga yang dicetak di akhir pertandingan (setelah waktu normal berakhir) dalam pertandingan Piala Dunia (tanpa memperhitungkan perpanjangan waktu) yang mencegah kekalahan timnas negaranya".

Khokhi didahului oleh "gol pemain Portugal Silvestre Varela dalam hasil imbang 2-2 melawan Amerika Serikat saat ia mencetak gol pada menit ke-94 dan 34 detik di Piala Dunia 2014, serta pemain Meksiko Luis Hernández melawan Belanda (2-2) pada menit ke-94 dan 3 detik di Piala Dunia 1998."

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