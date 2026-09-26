Video: Yamal Hukum Inggris atas Blunder Fatal Pemain City

Timnas Spanyol unggul lebih dulu atas Inggris melalui gol cepat, dalam laga yang berlangsung malam ini, Sabtu, di Stadion Wembley, ibu kota Inggris, London, pada laga pertama Grup 3 di Divisi A UEFA Nations League.

Gol keunggulan Spanyol dicetak oleh bintang Barcelona, Lamine Yamal, pada menit kedua pertandingan, setelah memanfaatkan kesalahan penguasaan bola dari bek Manchester City, Marc Guehi, untuk merebutnya dan melaju menuju kotak penalti, sebelum menjebol gawang kiper James Trafford.

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Timnas Spanyol memasuki laga ini sebagai juara bertahan Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 di partai final, di samping statusnya sebagai juara Eropa 2024 atas Inggris (2-1). Spanyol juga menjalani pertandingan ini setelah rangkaian 38 laga beruntun tanpa kekalahan.

Adapun Inggris merupakan peraih peringkat ketiga di Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan tetangganya, Prancis, dalam laga yang menegangkan (6-4).

Grup 3 di Divisi A juga menampung timnas Kroasia dan Ceko, yang saling bertemu pada waktu yang bersamaan.











