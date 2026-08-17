Pembawa acara terkenal, Walid Al-Farraj, melontarkan pernyataan mengejutkan yang mengomentari penurunan level Al-Hilal meski meraih kemenangan atas Al-Raed, dengan skor dua gol tanpa balasan, pada Senin malam, dalam laga babak 32 besar turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci.

Al-Farraj berkata melalui programnya "Rotana Sport Ma'a Walid": "Al-Hilal di bawah kepemimpinan Simone Inzaghi bikin sesak napas, mereka tidak menyuguhkan apa pun yang layak ditonton".

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Ia menambahkan: "Saya tidak tahu apa penyebab penurunan ini, benar bahwa tim menang, tetapi mereka tidak menampilkan level yang dibutuhkan atau yang diharapkan darinya".

Al-Hilal dan pelatihnya, Inzaghi, mengalami kritik yang terus-menerus akibat penurunan level teknis sejak musim lalu, yang menyebabkan hilangnya seluruh gelar kecuali edisi Piala Raja musim lalu.

Nama Inzaghi berulang kali dikaitkan dengan kepergian dari skuad Al-Hilal, akibat identitasnya yang tidak sesuai dengan tim untuk saat ini.