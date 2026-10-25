Video: Usai gol cepat Casemiro, Messi gagal selamatkan Inter Miami

Inter Miami kalah 0-2 dari tuan rumah New York Red Bulls di Major League Soccer dalam pertandingan yang menyaksikan Lionel Messi tampil sebagai pemain pengganti.

Inter Miami menerima pukulan dini lewat gol bunuh diri yang dicetak Casemiro ke gawangnya sendiri pada menit ketujuh, sebelum pemain Swedia Emil Forsberg memperbesar keunggulan tuan rumah dengan gol kedua pada masa tambahan waktu, memastikan hasil laga pada menit 91, setelah umpan dari Cameron Harper.

Inter Miami menderita akibat kesalahan dalam membangun serangan dari belakang, yang memberi lawannya peluang berulang untuk mengancam, sementara kiper asal Kanada Dane St. Clair turut membatasi kekalahan dengan sejumlah penyelamatan penting, terutama di hadapan Ronald Donkor, pemain Meksiko Jorge Ruvalcaba, dan Eric Maxim Choupo-Moting.

Messi, yang masuk menggantikan Riqui Felipe pada menit 56, berusaha mengembalikan timnya ke dalam pertandingan, dan Inter Miami nyaris menyamakan kedudukan pada menit 84, ketika Ethan Horvath menepis percobaan Santiago Morales, sebelum tendangan pemain Venezuela Telasco Segovia membentur mistar gawang.

Namun peluang yang terbuang itu berubah menjadi pukulan telak, setelah Forsberg mencetak gol kedua pada saat-saat akhir.

Meski kalah, Inter Miami menempati peringkat kedua di Wilayah Timur dengan 55 poin, tertinggal 15 poin dari Nashville, yang telah memastikan secara matematis gelar Supporters' Shield, yang diberikan kepada pemilik catatan terbaik di musim reguler, setelah kemenangannya atas Montreal dengan skor 2-0, sebagaimana diberitakan surat kabar Mundo Deportivo.

Nashville mencapai 70 poin tiga pertandingan sebelum akhir musim, meraih gelar tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.