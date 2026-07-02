Video: Untuk pertama kalinya dalam 32 tahun... Boro mencatatkan prestasi bersejarah bagi Spanyol

Bek kanan Pedro Porro memperlebar keunggulan tim nasional Spanyol dengan mencetak gol kedua ke gawang Austria pada Kamis malam ini, dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Dengan gol yang tercipta pada menit ke-66 ini, timnas Spanyol mencatatkan prestasi yang tak tercapai selama lebih dari tiga dekade, yaitu mencetak dua gol dalam satu pertandingan di babak gugur Piala Dunia, untuk pertama kalinya sejak kemenangan mereka atas Swiss dengan skor 3-0, di babak perempat final Piala Dunia 1994, yang juga digelar di Amerika Serikat.

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Penyerang Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, mencetak gol pertama Spanyol pada menit ke-36.

Spanyol lolos ke babak 32 besar setelah memuncaki grupnya dengan 7 poin, berkat dua kemenangan atas Arab Saudi (4-0) dan Uruguay (1-0), serta hasil imbang tanpa gol melawan Cape Verde, sementara Austria menempati posisi kedua di grupnya dengan 4 poin.

“La Roja” bermimpi meraih gelar kedua dalam sejarah Piala Dunia, setelah pertama kali menjuarainya pada edisi 2010 di Afrika Selatan, saat mengalahkan Belanda di final melalui gol Andrés Iniesta (1-0).



